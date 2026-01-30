americateve

Ucrania se prepara para el mal tiempo y Trump dice que Putin acordó dejar de atacar la red eléctrica

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania esperaba el viernes señales de que Rusia cumple con un compromiso que, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó para detener temporalmente los ataques a la red eléctrica del país, mientras Kiev y otras regiones pasan el invierno más crudo en años.

En esta imagen, distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania, personal de emergencias trabaja para extinguir un incendio tras un ataque ruso en la región de Odesa, Ucrania, el 29 de enero de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)
Trump anunció el jueves por la noche que su homólogo ruso, Vladímir Putin, había acordado no atacar la capital ucraniana y otras ciudades durante una semana, coincidiendo con las temperaturas extremadamente bajas que azotan la región y han causado dificultades a la población civil.

El líder estadounidense no dijo cuándo tuvo lugar la llamada con Putin, ni cuándo entraría en vigor la moratoria. La Casa Blanca no respondió a una pregunta para aclarar el alcance y el calendario de cualquier alto el fuego limitado. El Kremlin no confirmó que Putin se haya comprometido a tomar esa medida.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se mostró escéptico sobre la disposición de Putin a dar ese paso mientras la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero de 2022 se acerca a su cuarto aniversario sin señales de que Moscú esté dispuesto a alcanzar un acuerdo de paz, a pesar de los esfuerzos encabezados por la Casa Blanca para poner fin a los combates.

"No creo que Rusia quiera terminar la guerra. Hay una gran cantidad de evidencias que indican lo contrario", dijo Zelenskyy el jueves en declaraciones difundidas el viernes.

Ucrania está lista para frenar su ofensiva contra la infraestructura energética rusa, incluyendo las refinerías de petróleo, si Moscú para los bombardeos contra la red eléctrica y otros activos energéticos, agregó el mandatario.

De acuerdo con las previsiones, Kiev —que recientemente sufrió graves cortes en el suministro eléctrico— se verá afectada a partir del viernes por una ola de frío extremo que se espera dure hasta la próxima semana. En algunas zonas, las temperaturas caerán a -30º Celsius (-22º Fahrenheit), dijo el Servicio Estatal de Emergencias.

Desde que comenzó la guerra, Rusia ha tratado de privar a la población civil ucraniana de calefacción, luz y agua corriente, una estrategia que las autoridades ucranianas describen como “convertir el invierno en un arma”.

La posibilidad de una tregua en los ataques al sector energético se discutió en la reunión del pasado fin de semana en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, entre enviados de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, dijo Zelenskyy.

Zelenskyy apuntó que había acordado adherirse a un “enfoque recíproco” en los ataques energéticos.

“Si Rusia no nos ataca, nosotros (...) tomaremos las medidas correspondientes”, señaló ante reporteros.

Sin embargo, no estaba claro si una tregua parcial podría funcionar, ni cómo lo haría, en medio de los continuos combates y la desconfianza entre los dos países.

"No hay un alto el fuego. No hay un acuerdo oficial sobre un alto el fuego, como suele alcanzarse durante las negociaciones", apuntó Zelenskyy. "No ha habido un diálogo directo ni acuerdos directos sobre este asunto entre nosotros y Rusia".

Ucrania planteó inicialmente la idea de un alto el fuego energético en las conversaciones celebradas en Arabia Saudí el año pasado, agregó Zelenskyy, pero la propuesta no salió adelante.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

