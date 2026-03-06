Ucrania: Hungría incauta 80 millones de dólares en autos blindados y detiene a 7 empleados bancarios

ARCHIVO - El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán (izquierda), estrecha la mano al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, el 27 de junio de 2024. (AP Foto/Omar Havana, archivo) AP

Ucrania acusó a Hungría de tomar a los ucranianos como rehenes y de incautar ilegalmente millones de dólares en efectivo.

“Esto es terrorismo de Estado y extorsión”, escribió el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, en X el jueves por la noche.

Según Sybiha, los siete eran empleados del banco estatal ucraniano Oschadbank, y viajaban en dos vehículos blindados que llevaban el dinero desde Austria a Ucrania cuando fueron detenidos.

Los vehículos blindados transportaban el dinero en efectivo como parte de servicios regulares entre bancos estatales, apuntó agregando que se desconoce la situación de los trabajadores.

En otro comunicado, Oschadbank escribió que Hungría había incautado 40 millones de dólares, 35 millones de euros y 9 kilogramos (19,8 libras) de oro —valorados en alrededor de 1,5 millones de dólares al precio actual.

La Administración Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría confirmó el viernes la detención de siete ciudadanos ucranianos y la incautación de los dos vehículos blindados de transporte de efectivo. La agencia apuntó que se estaba llevando a cabo un proceso penal bajo sospecha de lavado de dinero.

Los ministerios de Interior y Exteriores y el Centro Antiterrorista de Hungría no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Datos de GPS mostraron que los vehículos estaban en el centro de Budapest, cerca de una de las agencias de seguridad pública de Hungría, pero el paradero de los empleados del banco seguía siendo desconocido, explicó la entidad financiera.

El incidente avivó aún más las tensiones entre Hungría y Ucrania, que mantienen una amarga disputa por el acceso húngaro al petróleo ruso a través de un oleoducto que cruza territorio ucraniano.

Los envíos de petróleo a través del oleoducto Druzhba están interrumpidos desde el 27 de enero. Kiev sostiene que un ataque con drones rusos dañó la infraestructura del ducto y que su reparación suponía riesgos para los técnicos. Además, apuntó que, aunque se repare, seguirá siendo vulnerable a nuevos ataques rusos.

El gobierno de Hungría, por su parte, ha acusado a Ucrania de retrasar de forma deliberada el suministro de crudo ruso y prometió contramedidas contra Kiev hasta que se reanude el flujo.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien mantiene una estrecha relación con el Kremlin mientras intensifica su agresiva campaña antiucraniana de cara a unas cruciales elecciones, calificó a Kiev de “enemigo” del país y ha acusado al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, de tratar de provocar una crisis energética para influir en la votación del 12 de abril.

Orbán no mencionó directamente la detención de los vehículos blindados, pero aludió al incidente en declaraciones a la radio estatal el viernes, al afirmar que “Detendremos el paso por Hungría de cosas que son importantes para Ucrania hasta que obtengamos la aprobación de los ucranianos para los envíos de petróleo”.

“Los ucranianos se quedarán sin dinero antes de que nosotros nos quedemos sin petróleo”, agregó.

A la zaga en la mayoría de las encuestas frente a un popular rival de centroderecha, el populista Orbán ha apostado por convencer a los votantes de que Ucrania representa una amenaza existencial para la seguridad de Hungría.

En el cargo desde 2010, el líder más veterano de la Unión Europea ha afirmado que, si pierde los comicios, Bruselas llevará a Budapest a la quiebra al suspender las importaciones de energía rusa, y los jóvenes húngaros serán enviados a morir en el frente en Ucrania.

Hungría y la vecina Eslovaquia han desafiado los esfuerzos de la UE para dejar atrás los combustibles fósiles rusos y han seguido comprándolos pese a la invasión rusa de Ucrania.

Orbán ya había suspendido los envíos de diésel a Ucrania, vetó una nueva ronda de sanciones del bloque europeo a Moscú y bloqueó un importante préstamo de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) a Kiev en represalia por la interrupción de los envíos de petróleo. También ha desplegado fuerzas militares en sitios clave de infraestructura energética en todo el territorio, acusando a Ucrania de planear sabotajes.

Orbán dijo en un foro económico el jueves que Hungría usaría la “fuerza”, incluyendo “herramientas políticas y financieras”, para obligar a Kiev a reanudar los envíos de petróleo.

En su publicación en X, el ministro ucraniano de Exteriores criticó los comentarios de Orbán y escribió que “Si esta es la ‘fuerza’ anunciada más temprano hoy por el señor Orbán, entonces es la fuerza de una banda criminal”.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ucraniano pidió el viernes a sus ciudadanos que no visiten Hungría alegando que no se puede garantizar su seguridad ante las “acciones arbitrarias de las autoridades húngaras”.

Además, solicitó a las empresas ucranianas y europeas que tengan en cuenta “el riesgo de incautación arbitraria de bienes” en Hungría.

