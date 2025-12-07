americateve

Ucrania dice que drones marítimos ampliarán sus ataques el próximo año

KIEV, Ucrania (AP) — El comandante de las operaciones de drones marítimos de la agencia de inteligencia militar de Ucrania afirma que se esperan ataques más complejos contra las fuerzas rusas el próximo año, después de que la flota no tripulada de Kiev lograra frenar los movimientos de la otrora dominante armada rusa del Mar Negro.

Un dron marino Magura V7 de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Ucrania, en un lugar no divulgado, el 6 de diciembre del 2025. (AP foto/Efrem Lukatsky)
En una entrevista con The Associated Press, el jefe de la unidad especializada de drones marítimos, Grupo 13, declaró que los ataques de Ucrania han obligado a Rusia a adaptarse, limitando las oportunidades para los grandes ataques en el Mar Negro que se vieron al principio de la guerra.

"Hoy, probablemente hemos alcanzado una meseta", dijo el oficial, quien es identificado solo por el indicativo "El Grupo 13" según el protocolo militar ucraniano.

"Estamos limitando efectivamente los movimientos del enemigo, pero esos ataques dramáticos y de alto perfil que vimos antes no han ocurrido desde hace bastante tiempo. Eso se debe a que el enemigo se ha adaptado".

El mes pasado, funcionarios ucranianos indicaron que se utilizaron drones marítimos en ataques contra embarcaciones de la flota clandestina rusa creada para evadir sanciones. El comandante declinó comentar sobre esas operaciones.

Señaló que los buques navales rusos "apenas operan", a menudo aventurándose solo hasta 40 kilómetros (25 millas) desde el puerto para disparar misiles antes de retirarse. "Se esconden constantemente. Y de alguna manera, eso también es resultado de nuestra unidad, porque se puede imaginar el costo de mantener una flota que no puede operar en el mar".

El oficial habló uniformado, con el rostro cubierto y los ojos ocultos por gafas tintadas. Por razones de seguridad, la agencia de inteligencia pidió que no se revelaran la ubicación y otros detalles de la entrevista.

La tecnología de drones se ha vuelto vital para el ejército de Ucrania, ofreciendo herramientas económicas para el reconocimiento y los ataques en la lucha contra la invasión de Rusia. Sus dos programas de drones marítimos son gestionados por separado por sus servicios de inteligencia militar y doméstica.

El Grupo 13 opera la familia de drones marítimos Magura, a la que Ucrania atribuye múltiples ataques a barcos rusos.

La unidad despliega actualmente dos variantes: el V5, un dron de embestida más pequeño, y el V7 más grande, una plataforma de armas. Ambos son controlados de forma remota utilizando consolas del tamaño de una maleta equipadas con joysticks, pantallas e interruptores de seguridad.

En una demostración reciente, los operadores mostraron un V7 equipado con misiles aire-aire Sidewinder de fabricación estadounidense modificados. En mayo, la agencia de inteligencia apuntó que un dron Magura derribó un caza ruso, lo que el comandante calificó como un "avance" en la guerra marítima.

Aseguró que la próxima etapa de la evolución de los drones de Ucrania dependerá de una integración más profunda de la inteligencia artificial, utilizando un archivo creciente de videos operativos y datos de sensores para mejorar la puntería y reducir la carga de trabajo del operador.

"En este momento, la búsqueda de objetivos es un proceso combinado: parte operador, parte IA", dijo. "En el futuro, lanzarás el dron y buscará de forma independiente un objetivo, distinguirá entre embarcaciones civiles y militares, y tomará más decisiones".

El ejército de Ucrania, añadió, tiene una "enorme cantidad" de datos operativos disponibles para seguir entrenando modelos de IA.

Aunque no comentó sobre planes de desarrollo específicos dentro de la agencia de inteligencia, El Grupo 13 dijo que los países que exploran opciones de ataque de mayor alcance, drones sumergibles y operaciones de flotas mixtas más complejas ven tales sistemas como un paso lógico siguiente.

Ucrania también busca expandir la coproducción de drones con varios países de la OTAN el próximo año.

Durante una visita del presidente Volodymyr Zelenskyy a Atenas el mes pasado, Kiev y Grecia anunciaron planes para trabajar conjuntamente en vehículos aéreos no tripulados marítimos, ampliar la capacitación y los ejercicios, y compartir información sobre amenazas marítimas.

A pesar de los ajustes de Rusia, el comandante insistió que el programa de drones marítimos de Ucrania sigue siendo efectivo.

"Estamos trabajando en muchos frentes para cambiar esta situación y crear un punto de inflexión", sostuvo. "Por ahora, puedo decir esto: no hemos perdido efectividad. Simplemente hemos llegado a un punto en el que mantenemos al enemigo a raya".

___________________________________

Oleksii Yeroshenko contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

