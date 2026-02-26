americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ucrania acusa a Rusia de lanzar un gran ataque aéreo antes de conversaciones con EEUU en Ginebra

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó una andanada de 420 drones y 39 misiles contra Ucrania durante la noche, dijo el presidente, Volodymyr Zelenskyy, el jueves, mientras enviados de Estados Unidos y Kiev se preparaban para nuevas conversaciones en Ginebra sobre el fin de una guerra que ha entrado ya en su quinto año.

Un vecindario residencial, visto de la ventana rota de un edificio de apartamentos dañado por un ataque ruso con drones, en Zaporiyia, Ucrania, el 26 de febrero de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko)
Un vecindario residencial, visto de la ventana rota de un edificio de apartamentos dañado por un ataque ruso con drones, en Zaporiyia, Ucrania, el 26 de febrero de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko) AP

El bombardeo nocturno, que incluyó 11 misiles balísticos, tuvo como objetivo infraestructura crítica y zonas residenciales en ocho regiones del país, indicó Zelenskyy. Decenas de personas, incluidos niños, resultaron heridas, señalaron las autoridades, que no ofrecieron un conteo total confirmado.

Zelenskyy dijo el miércoles por la noche que había hablado por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y le agradeció sus “esfuerzos y compromiso” para impulsar las negociaciones de paz.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev continúan, pero están estancadas en lo que respecta al futuro del territorio ucraniano reclamado por el Kremlin.

Los representantes de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner —que mantenían negociaciones nucleares indirectas con Irán en la ciudad suiza antes de centrarse en la guerra en Europa— tenían previsto reunirse con Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. También participaron en la llamada de Trump con Zelenskyy.

Washington busca mantener el impulso de la iniciativa que lanzó hace un año para poner fin a los combates y superar la profunda enemistad entre los países en guerra.

Funcionarios ucranianos y europeos han acusado al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de fingir interés en las negociaciones de paz con la esperanza de evitar las sanciones de Estados Unidos y otros mientras sigue adelante con la invasión.

Las conversaciones del jueves entre los enviados estadounidenses y ucranianos debían abordar detalles de un posible plan de recuperación de posguerra para Kiev y los preparativos para una próxima reunión trilateral con funcionarios de Moscú, quizá la próxima semana, según Zelenskyy.

El mandatario apuntó que también encargó a Umerov que trate un posible intercambio de prisioneros.

Rusia devolvió a Ucrania 1.000 cuerpos de soldados caídos y, a cambio, recibió 35 cadáveres de efectivos de sus fuerzas armadas, dijo el jueves Vladímir Medinsky, que encabezó la delegación rusa en contactos anteriores con Ucrania. No precisó cuándo se produjo el canje.

Rusia atacó infraestructura de gas en la región de Poltava y subestaciones eléctricas en las provincias de Kiev y Dnipropetrovsk, de acuerdo con Zelenskyy. Equipos de emergencia intervinieron en otras cinco regiones, además de en la capital.

Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron la mayoría de los misiles rusos, dijo Zelenskyy, que atribuyó el buen desempeño al oportuno envío de sistemas antiaéreos adicionales por parte de sus socios europeos. Kiev necesita ayuda extranjera para mantener su lucha contra el ejército de Moscú, que es más numeroso.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, instó a los aliados a proporcionar más ayuda militar.

“Cuando el mundo entero exige a Moscú que ponga fin de una vez por todas a esta guerra sin sentido, Putin apuesta por más terror, ataques y agresión”, dijo Sybiha en una publicación en la web del Ministerio de Exteriores.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

EEUU autoriza reventa de petróleo venezolano a privados en Cuba y excluye a GAESA y militares

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Guardafronteras cubanos matan a cuatro personas de una lancha procedente de Florida

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

CUBA SIN CARNETS: MININT ADMITE ESCASEZ DE TARJETAS Y SEÑALA A EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter