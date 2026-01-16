americateve

Tyson impone récord personal de 39 puntos; Mobley da triunfo a Cavs, que barren a 76ers en 2 duelos

FILADELFIA (AP) — Jaylon Tyson anotó un récord personal de 39 puntos, Evan Mobley logró una volcada decisiva con 4,8 segundos restantes y los Cavaliers de Cleveland, pese a jugar con una plantilla reducida, completaron una barrida de dos duelos sobre los 76ers de Filadelfia, al imponerse el viernes por 117-115.

De izquierda a derecha Donovan Mitchell, Deandre Hunter, Jaylon Tyson y Evan Mobley, de los Cavaliers de Cleveland, festejan el triunfo ante los 76ers de Filadelfia, el viernes 16 de enero de 2026 (AP Foto/Matt Slocum)
Donovan Mitchell añadió 13 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes a la causa de Cleveland, que se recuperó de un déficit de 11 unidades en el último cuarto. Los Cavs derrotaron a los 76ers 133-107 el miércoles.

Joel Embiid anotó 33 puntos y Tyrese Maxey añadió 22, además de aportar nueve asistencias y cinco robos por los 76ers.

Cleveland no contó con Darius Garland (molestias en el dedo gordo del pie derecho) ni Sam Merrill (esguince en la mano derecha), quienes se lesionaron el miércoles. El entrenador Kenny Atkinson dijo que ambos serán reevaluados este fin de semana, cuando el equipo regrese a Cleveland.

Los 76ers parecían tener el control cuando Paul George encestó un tiro con 8:47 restantes para una ventaja de 11 puntos. Pero los Cavaliers utilizaron una racha de 13-2, culminada por un triple de De’Andre Hunter con 5:53 por jugar, para empatar a 102.

Filadelfia se adelantó por siete puntos después de pérdidas de balón de los Cavs en tres posesiones consecutivas, pero Cleveland se mantuvo en el encuentro.

