Tyrese Maxey rompe récord de triples de los 76ers que vencen 124-117 al Heat

FILADELFIA (AP) — Tyrese Maxey rompió el récord de la franquicia de los 76ers de triples que le pertenecía a Allen Iverson, al terminar con cinco triples y 28 puntos en la victoria de Filadelfia el jueves por 124-117 sobre el Heat de Miami.

Tyrese Maxey de los 76ers de Filadelfia salta con el balón para anotar frente a su compañero Adem Bona y Pelle Larsson del Heat de Miami el jueves 26 de febrero del 2026. (AP Foto/Chris Szagola) AP

Maxey también sumó 11 asistencias y ayudó a estabilizar a los Sixers después de que desperdiciaran una ventaja de 16 unidades al descanso. Joel Embiid aportó 26 puntos y 11 rebotes, y Kelly Oubre anotó 21 para Filadelfia, que ha ganado tres seguidos tras perder los cuatro anteriores.

Bam Adebayo registró 29 tantos y 14 rebotes, y Tyler Herro anotó 25 puntos para el Heat, que ha perdido dos consecutivos.

Maxey llegó al encuentro con 882 triples, tres menos que Iverson, y rompió el récord cuando quedaban 1:38 del primer cuarto. Encestó sus cinco triples — máximo de su carrera en un periodo— y anotó 20 puntos solo en el primer cuarto. Terminó 5 de 12 desde más allá del arco.

Maxey, de 25 años, suma 887 triples a mitad de su sexta temporada; Iverson disputó sus primeras 10 temporadas y partes de dos más con los Sixers.

FUENTE: AP

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

