Tyrese Maxey anota 34 puntos en gran actuación y los 76ers vencen 123-108 a los Mavs

V.J. Edgecombe (77), escolta de los 76ers de Filadelfia, lanza el balón contra los Mavericks de Dallas durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA hoy jueves 1 de enero de 2026, en Dallas. (AP Photo/Julio Cortez) AP

El novato VJ Edgecombe, el jugador de Baylor que juega a 100 millas de su campus universitario por primera vez, anotó 23 puntos dos noches después de encestar un triple en los segundos finales de una victoria en tiempo extra 139-136 en Memphis.

Anthony Davis, a menudo lesionado, regresó para Dallas después de perderse dos juegos debido a una molestia en el músculo aductor. El diez veces All-Star terminó con 13 puntos y ocho rebotes mientras los Mavs igualaron su peor racha de la temporada con una cuarta derrota consecutiva.

El novato Cooper Flagg, primera selección general, anotó 12 puntos para los Mavericks, que fueron liderados por los 18 puntos de Max Christie.

El ex Maverick Quentin Grimes, parte de un intercambio diferente la temporada pasada poco después del infame intercambio de Luka Doncic por Davis entre Dallas y Los Angeles Lakers, tuvo 19 puntos, siete rebotes y tres bloqueos.

Maxey fue 14 de 24 con una mezcla de tiros de larga distancia y hábiles penetraciones en otra fuerte actuación como visitante contra su equipo local. Edgecombe terminó nueve de 14 mientras los Sixers lanzaron al 53%.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP