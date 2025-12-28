americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tyler Shough impulsa a los Saints con gran segunda mitad para vencer 34-26 a los Titans

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Tyler Shough lanzó un pase de touchdown de diez yardas a Kevin Austin Jr. con 6:22 restantes para poner a los Saints de Nueva Orleans por delante de manera definitiva el domingo mientras se recuperaban de un déficit de 13 puntos para vencer a los Titans de Tennessee.

Chris Olave (12), el receptor abierto de los Saints de Nueva Orleans, celebra su recepción de touchdown con el quarterback Tyler Shough (6) en la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Titans de Tennessee, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/George Walker IV)
Chris Olave (12), el receptor abierto de los Saints de Nueva Orleans, celebra su recepción de touchdown con el quarterback Tyler Shough (6) en la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Titans de Tennessee, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Nashville, Tennessee. (AP Photo/George Walker IV) AP

Shough mejoró a 5-3 como titular, ayudando a los Saints (6-10) a ganar su cuarto partido consecutivo. Superó a Cam Ward, la primera selección general del draft, en este tercer juego de la NFL entre quarterback novatos titulares esta temporada. Shough completó 22 de 27 pases para un récord personal de 333 yardas y dos touchdowns con un índice de pasador de 142.siete.

Audric Estime añadió una carrera de touchdown de 32 yardas con 3:44 restantes mientras Nueva Orleans dominaba la segunda mitad. Los Saints superaron a los Titans 24-6 y los aventajaron en yardas 331-152 después del medio tiempo.

Chase Young tuvo uno 1/2 de las cuatro capturas de los Saints y también despojó a Ward y devolvió el balón suelto 33 yardas para un touchdown. Charlie Smyth pateó un par de goles de campo. Young consiguió media captura con 5:16 restantes para forzar a los Titans a un tres y fuera.

Ward lanzó para 251 yardas y dos touchdowns.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter