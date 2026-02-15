americateve

Tyler Reddick gana las 500 Millas de Daytona para 23XI Racing, del dueño Michael Jordan

DAYTONA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Tyler Reddick ganó las 500 Millas de Daytona en un auto propiedad de Michael Jordan cuando Chase Elliott se estrelló mientras él y Reddick luchaban por la victoria.

Tyler Reddick (45) celebra después de ganar las 500 Millas de Daytona de NASCAR en el Daytona International Speedway, el domingo 15 de febrero de 2026, en Daytona Beach, Florida. (AP Foto/John Raoux)
Reddick, en un Toyota de 23XI Racing, lideró solo una vuelta el domingo: la de la bandera a cuadros para el equipo propiedad del miembro del Salón de la Fama de la NBA y del tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona, Denny Hamlin.

Hamlin, que conduce para Joe Gibbs Racing, estuvo involucrado en la última bandera amarilla cuando él y su compañero de equipo Christopher Bell chocaron a falta de nueve vueltas. Eso preparó el empuje final hacia la meta durante las últimas cuatro vueltas.

Elliott tuvo el control en el último giro después de que el líder Carson Hocevar fuera trompeado y saliera de la pista, y parecía que el hijo del miembro del Salón de la Fama de NASCAR Bill Elliott por fin ganaría sus primeras 500 Millas de Daytona.

En cambio, Reddick protagonizó una gran arremetida, tocó a Elliott y provocó que Elliott se estrellara, y pasó de largo para llevar a Jordan a la calle de la victoria en el Daytona International Speedway.

Jordan fue la cara de la demanda federal antimonopolio presentada en diciembre que NASCAR resolvió el noveno día del juicio. El acuerdo cambió el modelo de reparto de ingresos en la principal categoría del automovilismo de Estados Unidos.

