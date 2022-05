Española defensora de la dictadura cubana y la influencer Rosa Martorell se enfrentan en Twitter

https://twitter.com/Ana_Hurtado86/status/1519433818024861698 1. Me voy a pronunciar sobre las 2 españolitas de “Pachá” (discoteca de Madrid/Ibiza que caracteriza muy bien a este tipo de especímenes).



Son 2 chicas que han ido a Cuba a humillar al pueblo,con discurso de Vox,anticomunista,pero denotando una falta de cultura tremenda, pic.twitter.com/7fE3zkmjvr — Ana Hurtado (@Ana_Hurtado86) April 27, 2022

Pero Rosa no quedó callada ante tal ataque y respondió a “la perroflauta españolita que defiende la dictadura socialista en Cuba”, como identificó a la “periodista independiente”.

Se trata de “una chica que habla de cultura, y estoy convencida de que no sabe realizar ni una simple regla de tres. Si necesitas apuntes de los libros que he estudiado me avisas. Entérate un poco de con quién te entrometes, cabeza de chorlito”, puntualizó.

Acerca de la existencia de las colas en España, Martorell dijo que nunca ha negado esa realidad y aseguró: “Es lo que pasa cuando el socialismo empieza a dar sus primeros pasos. Menos mal que te has dado cuenta de algo en tu vida. Gracias por tu aportación”.

Y para finalizar su hilo, afirmó estar consciente de como acabaría el conflicto. “No vas a soportar lo que escribamos y nos vas a bloquear ante la falta de argumentos. Típico de los dictadores”.

https://twitter.com/iamrousmary/status/1519800626607235072 1. Me voy a pronunciar sobre la PERROFLAUTA españolita que defiende la dictadura socialista en Cuba: Es una chica que habla de cultura, y estoy convencida de que no sabe realizar ni una simple regla de tres.#AnaHurtadoPerroflauta#AnaHurtadoCubaNoTeQuiere — Rosa Martorell (@iamrousmary) April 28, 2022

Ambas españolas estuvieron hace pocas semanas de visita por la isla antillana, Hurtado se vinculó con los dirigentes del régimen. A la vez que respaldó su discurso de repudio a las manifestaciones del pueblo en contra de la dictadura desatada en julio de 2021.

Mientras, la tiktoker, con más de 17 mil seguidores en su cuenta, llegó como viaje de turismo. Pero se dio la tarea de dejar a un lado las imágenes que muestran a Cuba como un paraíso y decidió revelar lo que en realidad sucedía.

Fuente: periodicocubano.com