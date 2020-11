Twitter lanza publicaciones que desaparecen en un día

Los fleets no pueden ser retuiteados y no tienen la opción de “me gusta”. Las personas pueden responder a ellos, pero las respuestas aparecen como mensajes directos al usuario, y no como una respuesta pública, lo que convierte cualquier intercambio en una conversación privada en lugar de una discusión pública.

Twitter probó los fleets en Brasil, Italia, India y Corea del Sur antes de su lanzamiento global.

Los fleets son una forma de tener “menor presión” para comunicar “pensamientos efímeros” a diferencia de los tuits permanentes, comentaron Joshua Harris, quien es director de diseño de la compañía, y Sam Haveson, director de producto, en un blog.

Mientras tanto, el director general de Twitter, Jack Dorsey, y el de Facebook, Mark Zuckerberg, enfrentaron preguntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado sobre la forma en la que lidiaron con la desinformación relacionada con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ambas partes han aumentado sus medidas contra las publicaciones falsas.

El mes pasado, Zuckerberg y Dorsey prometieron a los legisladores que protegerían sus plataformas para que no fueran manipuladas por gobiernos extranjeros o utilizadas para incitar a la violencia en torno a los resultados electorales, y tomaron medidas de gran visibilidad que enfurecieron al presidente Donald Trump y a sus partidarios.

La nueva función de los “fleets” es similar a las “stories” de Facebook e Instagram y a los snaps de Snapchat, que permiten subir fotos y mensajes efímeros. Esa herramienta cada vez es más popular entre los usuarios de redes sociales que buscan grupos más pequeños y una mayor privacidad.