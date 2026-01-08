TV estatal iraní habla sobre protestas y acusa a "agentes terroristas" de EEUU e Israel de incendios

Compartir en:









La breve información, enterrada en la transmisión de las ocho de la mañana de la televisión estatal, fue la primera declaración oficial sobre las movilizaciones.

Según la televisora, las protestas se tornaron violentas y hubo víctimas, pero no ofreció más detalles.

Además, apuntó que, durante las protestas, "se incendiaron autos particulares, motocicletas, lugares públicos como el metro, camiones de bomberos y autobuses".

El gobierno de la República Islámica ha cortado el acceso a internet y las llamadas telefónicas internacionales, lo que dificulta el contacto con quienes están en el país. Sin embargo, un llamado del príncipe heredero exiliado de Irán habría provocado una movilización masiva a partir de las ocho de la noche del jueves.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP