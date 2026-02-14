Tuvo un derrame cerebral y ahora un pie roto, la austriaca Katrin Beierl competirá igual

La austriaca Katrin Beierl arranca para una sesión de entrenamiento de monobob femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) AP

En lo que respecta a desafíos médicos, ese es casi uno fácil en comparación con algunas de las cosas a las que se ha enfrentado en los últimos años.

Hay que remontarse a agosto de 2022, cuando Beierl —entonces a solo unos días de cumplir 29 años— estaba de vacaciones en Perú. Creyó que solo tenía una fuerte migraña y volvió a la cama. Resultó que estaba sufriendo un derrame cerebral. Y no sabía qué pasaría después.

Beierl comentó: "Pensé que este era el final de mi carrera".

Ni cerca. Sí terminó perdiéndose una temporada completa, estuvo fuera de su trineo básicamente durante un año entero y pasaron 21 meses entre carreras oficiales —desde los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 hasta una prueba de la Copa del Mundo en noviembre de 2023 en su Austria natal—.

Pero ahora, claramente, está de vuelta a toda máquina. Beierl ganó medallas de la Copa del Mundo en tres ocasiones esta temporada, duplicando el total de su carrera, y llega al inicio del monobob el domingo en estos Juegos Olímpicos como una de las aspirantes legítimas.

“Haber logrado de nuevo este gran, gran objetivo después del derrame cerebral, estar en mis terceros Juegos Olímpicos, es indescriptible. Estoy súper orgullosa de representar a Austria una vez más, y estoy deseando todo lo que viene”, señaló.

El derrame cerebral afectó su visión, la dejó lidiando con mareos y fatiga a veces y, obviamente, limitó su capacidad de entrenar. Con el tiempo, la mayoría de los problemas disminuyeron y los resultados de Beierl lo demuestran: fue quinta en la clasificación combinada de la Copa del Mundo la temporada pasada, cuarta en la clasificación combinada esta temporada.

En Cortina, correrá el monobob el domingo y el lunes, y luego hará pareja con Christania Williams —una velocista jamaicana medallista de plata en el relevo de 400 metros en los Juegos de Río de Janeiro 2016 antes de obtener la ciudadanía austriaca— para la prueba de dos mujeres el viernes y el sábado.

Pero incluso eso estuvo en duda cuando Beierl necesitó cirugía hace tres semanas tras resbalar durante un entrenamiento de pesas y romperse el pie.

El pie está lo suficientemente bien como para que compita, lo que significa que su regreso olímpico está a punto de completarse.

Ya ha sentido antes la presión por las medallas en los Juegos Olímpicos. Esta vez, está decidida a simplemente disfrutar el momento.

"Esa presión ya no está, así que lo veo como mi oportunidad de disfrutar de verdad mis últimos Juegos Olímpicos. No sería mi última carrera, pero definitivamente mis últimos Juegos Olímpicos. Solo quiero estar ese día de competencia el domingo con todos los amigos y la familia que vienen aquí, y solo quiero tener luz en el corazón y deslizarme lo mejor que pueda".

