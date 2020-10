Exdibujante del ICAIC, detenido en el Aeropuerto de Barcelona tras solicitar asilo político

Falcón Moreno, exdibujante del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), se mostró optimista ante la posibilidad de que España admita a trámite su solicitud.

"Estoy a la espera del resultado de mi solicitud de asilo. Tengo 35 años, un niño y mi esposa, que se encuentran dentro de España. Hace cinco años salí de mi país, vengo huyendo de la dictadura", explicó en un video enviado a la corresponsalía de Radio Televisión Martí en Madrid.

Según Falcón Moreno, en Cuba "sufría hostigamiento, no le permitían trabajar legalmente y le amenazaban por sus ideas políticas", lo que le hizo escapar en un periplo por Rusia, Georgia y Turquía.

Embed

"No pienso aceptar ninguna deportación, quiero estar lejos de la dictadura que amenaza mi vida, y junto a mi hijo. Rusia esta cerrado, a Georgia solo se puede entrar con visa, en Cuba no aceptan a nadie que no sea en vuelo humanitario, y en Estambul, además de necesitar visa, tengo miedo por las represalias de Turquía", afirmó en otro escrito.

Roser Muñoz Molina, la abogada que le asiste en Barcelona, dijo a Radio Televisión Martí que su pronóstico es "reservado y complejo".

"Para los venezolanos solicitantes de asilo, la situación es mucho más fácil, no así para los cubanos", explicó Muñoz Molina.

Radio Televisión Martí contactó al Ministerio de Asuntos Exteriores España para indagar sobre este caso y al momento de publicar esta nota no ha recibido respuesta.