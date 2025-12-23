americateve

Turquía pierde contacto con avión que transportaba a jefe militar de Libia

ANKARA, Turquía (AP) — Los controladores de tráfico aéreo de Turquía perdieron contacto el martes con un jet privado que transportaba de regreso al jefe militar de Libia y a otras cuatro personas casa después de una visita a Turquía, informó el ministro del Interior turco.

El ministro, Ali Yerlikaya, confirmó los informes de la televisión privada NTV y otros medios de que se perdió toda comunicación con el jet tipo Falcon 50 después de que la aeronave despegara del aeropuerto Esenboga de Ankara.

El jefe militar libio, Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, se encontraba en la capital de Turquía, Ankara, para reuniones con funcionarios turcos.

El aeropuerto ha sido cerrado a los vuelos, informó NTV.

De momento no se dispone de más detalles.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

