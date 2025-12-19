americateve

Turquía investiga caída de dron tras derribar otro días antes

ANKARA (AP) — Turquía está investigando la caída de un dron en el noroeste del país, informaron medios locales el viernes, solo días después de derribar otro que ingresó en su espacio aéreo desde el Mar Negro.

Residentes en la provincia de Kocaeli descubrieron el dron dañado en un campo, lo que provocó una investigación oficial sobre los restos, informó el canal de noticias NTV.

Su origen sigue siendo incierto, aunque algunos informes de medios han sugerido que es de fabricación rusa. Los funcionarios turcos aún no han comentado sobre el incidente.

El lunes, aviones de combate F-16 turcos interceptaron lo que los funcionarios describieron como un dron "fuera de control" después de que violara el espacio aéreo del país.

El ministerio de defensa declaró que ese dron fue destruido en un lugar seguro para proteger a los civiles y el tráfico aéreo. Posteriormente, el gobierno de Turquía advirtió tanto a Rusia como a Ucrania que ejercieran mayor precaución sobre la seguridad en el Mar Negro.

Ese derribo se produjo después de una serie de ataques ucranianos a petroleros de la "flota clandestina" rusa frente a la costa turca, lo que generó preocupaciones en Turquía sobre el riesgo de que la guerra en Ucrania se extienda a la región.

El Ministerio de Defensa indicó que el dron que fue derribado el lunes probablemente se rompió en pequeños fragmentos que se dispersaron en un área amplia, lo que complica los esfuerzos para identificarlo. Los esfuerzos de búsqueda y análisis técnico aún estaban en curso, afirmó.

—-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

