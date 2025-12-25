americateve

Turquía inicia análisis de caja negra tras accidente aéreo que mató a jefe militar libio y siete más

ESTAMBUL (AP) — Comenzó el jueves el análisis técnico de las cajas negras recuperadas del avión que se estrelló y en que murieron ocho personas, incluido el jefe militar libio, mientras la investigación avanzaba en cooperación con las autoridades libias, informó el jueves el Ministerio de Defensa de Turquía.

Rescatistas turcos buscan restos del avión que se estrelló en Ankara, Turquía, el 24 de diciembre del 2025. (AP foto/Efekan Akyuz)
El jet privado con el general Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, otros cuatro oficiales militares y tres miembros de la tripulación se estrelló el martes después de despegar de la capital de Turquía, Ankara, matando a todos a bordo. Las autoridades libias dijeron que la causa del accidente fue una falla técnico del avión.

La delegación libia estaba regresando a Trípoli después de mantener conversaciones en Ankara destinadas a impulsar la cooperación militar entre los dos países.

Los restos del avión estaban esparcidos por un área de 3 kilómetros cuadrados (más de una milla cuadrada), lo que complicó los esfuerzos de recuperación, según el ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya.

Una delegación de 22 personas, incluidos cinco familiares, llegó desde Libia temprano el miércoles para ayudar en la investigación.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

