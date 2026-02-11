americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Turquía dice que disputas con Grecia "no son insuperables"; Atenas pide fin de amenaza de guerra

ANKARA, Turquía (AP) — Turquía y Grecia pueden resolver sus disputas en los mares Egeo y Mediterráneo, manifestó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan el miércoles, mientras el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, instó a Ankara a revocar su amenaza de guerra.

El primer ministro de Grecia Kyriakos Mitsotakis en una cumbre de la Unión Europea, en Bruselas, el 22 de enero del 2026. (AP foto/Harry Nakos)
El primer ministro de Grecia Kyriakos Mitsotakis en una cumbre de la Unión Europea, en Bruselas, el 22 de enero del 2026. (AP foto/Harry Nakos) AP

Los dos líderes hicieron los comentarios en Ankara, tras conversaciones destinadas a mantener el diálogo entre los rivales en un momento en que las tensiones han ido en aumento.

“En nuestra reunión, una vez más abordamos abierta y sinceramente nuestras posiciones respecto del Egeo y el Mediterráneo oriental", declaró Erdogan. "Aunque los asuntos actuales son complejos, no son insuperables bajo el derecho internacional. Todo lo que se necesita es buena fe, un diálogo constructivo y la voluntad de encontrar una solución”.

Grecia y Turquía, aliados en la OTAN, siguen enfrentados por una serie de cuestiones, incluidas las fronteras marítimas, Chipre y los derechos de perforación en los mares Egeo y Mediterráneo oriental. Turquía también ha expresado inquietud por una creciente cooperación en defensa y energía entre Grecia, Israel y Chipre que deja de lado a Ankara y que algunos consideran un esfuerzo por contrarrestar la influencia de Turquía en la región.

Grecia y Turquía casi han ido a la guerra varias veces durante el último medio siglo. Una disputa sobre derechos de exploración energética en 2020 llevó a un enfrentamiento entre sus buques de guerra en el Mediterráneo.

En las últimas semanas, funcionarios griegos han reafirmado el derecho de Grecia a extender sus aguas territoriales en el Egeo a 12 millas náuticas (22,2 kilómetros) desde las seis actuales. Turquía —cuyo parlamento en 1995 declaró que tal medida sería una “causa de guerra”— ha considerado inaceptables esas declaraciones y sostiene que la ampliación de las aguas territoriales violaría sus derechos, restringiendo severamente su acceso marítimo.

Mitsotakis sugirió que, dado el impulso positivo en las relaciones greco-turcas, ha llegado el momento de eliminar todas las amenazas que se ciernen sobre sus vínculos.

“Por eso creo, con el mismo espíritu que la experiencia positiva que se ha desarrollado, que ahora es el momento de levantar toda amenaza, formal y sustantiva, en nuestras relaciones. Si no es ahora, ¿cuándo?”, indicó Mitsotakis.

Mientras tanto, Erdogan sostuvo que la participación de Turquía en nuevas iniciativas de defensa lanzadas en Europa serviría a los intereses de ambos países.

Grecia se ha opuesto a la participación de Turquía en una iniciativa diseñada para reforzar las capacidades militares europeas y afirma que Ankara debe abandonar su amenaza de guerra por la disputa sobre los límites marítimos.

Antes, Erdogan y Mitsotakis supervisaron la firma de una serie de acuerdos que abarcan inversión, comercio marítimo, cooperación económica, respuesta ante desastres, cultura, ciencia y tecnología.

Mitsotakis estuvo acompañado por una delegación de ministros de alto rango para la reunión del llamado Consejo de Cooperación de Alto Nivel, una iniciativa de acercamiento lanzada para mejorar los lazos.

Ambos países también están inmersos en una disputa sobre Chipre, dividida desde 1974 entre sus poblaciones de origen griego y turco. Durante los últimos siete años, Turquía ha rechazado un acuerdo de larga data para una Chipre reunificada bajo un sistema federal. En su lugar, Ankara y la administración turcochipriota, que solo es reconocida por Turquía, han propuesto una solución de dos Estados.

___________________________________

La corresponsal Elena Becatoros contribuyó con esta nota desde Atenas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

Destacados del día

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Aerolíneas rusas suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible y profundizan el aislamiento aéreo del régimen

Aerolíneas rusas suspenden vuelos a Cuba por falta de combustible y profundizan el aislamiento aéreo del régimen

Nieto del dictador Fidel Castro desafía a Trump y afirma que Cuba no se arrodillará ante la presión de EEUU

Nieto del dictador Fidel Castro desafía a Trump y afirma que Cuba "no se arrodillará" ante la presión de EEUU

Un miembro de la policía del condado Pima se ve junto a su vehículo ante la casa de Nancy Guthrie el martes 10 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona. (AP Foto/Ty ONeil)

Detienen a una persona para interrogarla por la desaparición de Nancy Guthrie

Esta imagen, tomada de un video, muestra a estudiantes saliendo de la escuela Tumbler Ridge tras un tiroteo, en Canadá, el 10 de febrero de 2026. (Jordon Kosik via AP)

Tiroteo en escuela de Canadá deja 8 muertos y decenas de heridos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter