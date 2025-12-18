Turquía advierte a Rusia y Ucrania sobre la seguridad en el mar Negro tras derribo de dron

Compartir en:









El lunes, se enviaron aviones de combate F-16 después de que un dron “fuera de control” se acercara al espacio aéreo turco desde el mar Negro. El aparato fue derribado en un área segura para proteger a los civiles y el tráfico aéreo, dijeron las autoridades. El incidente se produjo tras los recientes ataques ucranianos a buques petroleros de la “flota en la sombra” rusa frente a la costa turca, así como a advertencias de funcionarios turcos sobre el riesgo de que la guerra en Ucrania se extienda a la región.

“Debido a la guerra en curso entre Ucrania y Rusia, se advirtió a nuestros homólogos que ambas partes deben ser más cuidadosas respecto a incidentes que podrían afectar negativamente la seguridad del mar Negro”, declaró el ministerio.

Las autoridades turcas no han revelado el origen del dron.

El ministerio dijo que es probable que el objeto se haya desintegrado en pequeños fragmentos que se dispersaron en un área amplia, lo que dificulta su identificación. Los esfuerzos de búsqueda y análisis técnico aún estaban en curso, añadió.

Ucrania dijo que sus drones navales atacaron dos buques petroleros el 28 de noviembre. Un tercero fue atacado el 2 de diciembre mientras se dirigía hacia el puerto turco de Sinop.

El presidente Recep Tayyip Erdogan condenó los ataques anteriores como una amenaza para “la seguridad de la navegación, la vida y el medio ambiente, especialmente en nuestra propia zona exclusiva”.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP