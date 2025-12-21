Turning Point apoya a Vance como candidato a presidente pese a diferencias entre los republicanos

Un asistente mira hacia el escenario durante el AmericaFest 2025 de Turning Point USA, el sábado 20 de diciembre de 2025, en Phoenix. (Foto AP/Jon Cherry) AP

Erika Kirk, líder de la poderosa organización juvenil conservadora, lo respaldó en la noche de apertura de la convención anual AmericaFest, lo que provocó vítores de la multitud.

Sin embargo, el evento de cuatro días reveló más peligros que promesas para Vance o cualquier otro posible sucesor del presidente Donald Trump, y las tensiones exhibidas presagian las aguas traicioneras que deberán navegar en los próximos años. El movimiento MAGA (“Devolver la Grandeza a Estados Unidos”) se está fracturando a medida que los republicanos comienzan a considerar un futuro sin Trump, y no hay un camino claro para mantener su coalición unida mientras diferentes facciones compiten por influencia.

“¿Quién lo dirigirá después?”, preguntó el comentarista Tucker Carlson en su discurso en la conferencia. “¿Quién se quedará con la maquinaria cuando el presidente salga de escena?”.

Vance, quien no ha dicho si se postulará para presidente, es el orador de clausura de Turning Point el domingo, y aparecerá al final de una alineación que incluye al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, y Donald Trump Jr.

Erika Kirk, quien asumió como líder de Turning Point cuando su esposo Charlie Kirk fue asesinado, dijo el jueves que el grupo quería que Vance fuera “elegido como el 48 de la manera más contundente posible”. El próximo presidente será el 48 en la historia de Estados Unidos.

Turning Point es una fuerza importante en la derecha, con una red de voluntarios a nivel nacional que puede ser especialmente útil en los primeros estados de las primarias, cuando los candidatos dependen de la energía de base para ganar impulso.

El respaldo tuvo “al menos un poco de peso” para Kiara Wagner, de 20 años, quien viajó desde Toms River, Nueva Jersey, para la conferencia.

“Si alguien como Erika puede apoyar a JD Vance, entonces yo también puedo”, dijo Wagner.

Vance era cercano a Charlie Kirk. Después del asesinato de Kirk en un campus universitario en Utah, el vicepresidente voló en el Air Force Two para recoger los restos de Kirk y llevarlos a casa en Arizona. También ayudó a los miembros del servicio uniformado a llevar el ataúd al avión.

¿Un Partido Republicano después de Trump?

La identidad del Partido Republicano ha estado entrelazada con Trump durante una década. Ahora que él es constitucionalmente inelegible para postularse para la reelección, el partido está comenzando a considerar un futuro sin él al mando.

Hasta ahora, parece que resolver esa cuestión requerirá mucha lucha entre los conservadores. Turning Point presentó debates sobre antisemitismo, Israel y regulaciones ambientales, sin mencionar las rivalidades entre los principales comentaristas.

Carlson dijo que la idea de una “guerra civil” republicana era “totalmente falsa”.

“Hay personas que están enojadas con JD Vance, y están agitando mucho esto para asegurarse de que él no obtenga la nominación”, dijo. Carlson describió a Vance como “la única persona” que suscribe la “idea central de la coalición Trump”, que Carlson dijo era “Estados Unidos primero”.

El portavoz de Turning Point, Andrew Kolvet, enmarcó la discordia como un debate saludable sobre el futuro del movimiento, un proceso incómodo pero necesario para encontrar consenso.

“No somos comunistas de mente colmena”, escribió en X. “Dejen que se desarrolle”.

Vance parecía tener la ventaja en lo que respecta a los asistentes de Turning Point.

“Tiene que ser JD Vance porque ha sido increíble en literalmente cualquier pregunta”, señaló Tomas Morales, un videógrafo de Los Ángeles. Agregó que “no hay otra opción”.

Trump no ha elegido un sucesor, aunque ha hablado muy bien tanto de Vance como del secretario de Estado Marco Rubio, incluso sugiriendo que podrían formar un futuro ticket republicano. Rubio ha dicho que apoyaría a Vance.

El agosto, cuando a Trump le preguntaron si Vance era el “aparente heredero”, él respondió “probablemente”.

“Es demasiado pronto, obviamente, para hablar de ello, pero ciertamente está haciendo un gran trabajo, y probablemente sería el favorito en este momento”, dijo.

Cualquier conversación sobre futuras campañas se complica por las ocasionales reflexiones de Trump sobre buscar un tercer mandato.

“No se me permite postularme”, dijo a los periodistas durante un viaje a Asia en octubre. “Es una lástima”.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP