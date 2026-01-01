Turkmenistán legaliza minado e intercambio de criptomonedas

Compartir en:









Firmada por el presidente Serdar Berdimuhamedov, la ley que regula los activos virtuales incorpora las criptomonedas al derecho civil y establece un esquema de licencias para los intercambios de criptomonedas supervisado por el banco central del país.

Sin embargo, las monedas digitales aún no serán reconocidas como medio de pago, moneda o valor. El internet en Turkmenistán también sigue estando fuertemente regulado y controlado por el gobierno.

Turkmenistán, un país exsoviético en Asia Central, depende en gran medida de la exportación de sus vastas reservas de gas natural para sostener su economía. China es el principal importador de gas del país, y Turkmenistán trabaja actualmente en un gasoducto para suministrar gas a Afganistán, Pakistán e India.

Turkmenistán también adoptó una ley que introduce visas electrónicas en abril del año pasado, con el objetivo de simplificar la entrada de extranjeros. Después de obtener la independencia en 1991, la nación autocrática impuso estrictos requisitos de entrada a los posibles visitantes, medida que incluyó el rechazo de muchas solicitudes de visa por razones poco claras.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP