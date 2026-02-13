americateve

Turista francés hallado muerto en Chad tras búsqueda de dos días en el Sahara

YAMENA, Chad (AP) — El cuerpo de un ciudadano francés ha sido encontrado en el noreste de Chad tras una búsqueda de dos días en el desierto del Sahara, informaron las autoridades el viernes.

El hombre, identificado como Paul Ferreri, fue hallado en la región de Ennedi, indicó el Ministerio de Turismo. Estaba desaparecido desde que salió a pie de un campamento turístico el lunes cerca de la localidad de Bachikele. Ferreri visitaba el lugar como parte del 6.º Festival Internacional de Culturas Saharianas.

Ferreri y otro turista, cuya identidad no fue revelada, salieron del campamento el miércoles por la mañana. Tras una breve búsqueda, se encontró al turista no identificado, quien explicó que había dado la vuelta y se desorientó al intentar desandar el camino de regreso al campamento.

La región de Ennedi, en Chad, es una zona montañosa remota del desierto del Sahara, cerca de la frontera con Sudán, y es un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El festival, con sede en la localidad de Amdjarass, cuenta con artistas de toda la región y busca exhibir la cultura sahariana tradicional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia señaló que está siguiendo la situación muy de cerca y mantiene un contacto estrecho con las autoridades locales. Aunque no se ha identificado la causa de la muerte, las autoridades chadianas manifestaron que seguían en estrecho contacto con las autoridades francesas y que divulgarían más información a medida que estuviera disponible.

___________________________________

Sylvie Corbet contribuyó con esta nota desde París.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

