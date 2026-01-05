americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Túnez cambia de entrenador antes del Mundial tras decepcionante Copa Africana

RABAT, Marruecos (AP) — Túnez, que se apresta a disputar la Copa del Mundo, cesó al entrenador Sami Trabelsi y su cuerpo técnico tras su eliminación en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

El técnico de Túnez Sami Trabelsi en la banca previo al partido contra Malí en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, el sábado 3 de enero de 2026, en Casablanca, Marruecos. (AP Foto/Themba Hadebe)
El técnico de Túnez Sami Trabelsi en la banca previo al partido contra Malí en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, el sábado 3 de enero de 2026, en Casablanca, Marruecos. (AP Foto/Themba Hadebe) AP

“El comité ejecutivo ha decidido terminar de mutuo acuerdo la relación contractual con todo el cuerpo técnico del equipo nacional”, informó la Federación Tunecina de Fútbol afirmó en un comunicado en Facebook el domingo por la noche.

No se dieron más detalles.

Túnez perdió ante Mali por penales en los octavos de final de la Copa Africana a pesar de tener un jugador más durante la mayor parte del partido. El equipo previamente no logró impresionar en el Grupo C, donde perdió ante Nigeria y terminó como segundo tras un empate 1-1 contra Tanzania.

Trabelsi, de 57 años, asumió como seleccionador de Túnez por segunda vez en febrero pasado y llevó al equipo a la clasificación para el Mundial 2026 como líder de su grupo.

Las Águilas de Cartago quedaron en el Grupo F del Mundial junto a Países Bajos, Japón y el ganador de un playoff europeo que involucra a Albania, Polonia, Suecia y Ucrania.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente
ULTIMA HORA

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: Ya pueden volver a casa con esperanza tras la caída de Maduro

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: "Ya pueden volver a casa con esperanza" tras la caída de Maduro

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: Cuba está lista para caer

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: "Cuba está lista para caer"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter