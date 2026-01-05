Túnez cambia de entrenador antes del Mundial tras decepcionante Copa Africana

Compartir en:









El técnico de Túnez Sami Trabelsi en la banca previo al partido contra Malí en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, el sábado 3 de enero de 2026, en Casablanca, Marruecos. (AP Foto/Themba Hadebe) AP

“El comité ejecutivo ha decidido terminar de mutuo acuerdo la relación contractual con todo el cuerpo técnico del equipo nacional”, informó la Federación Tunecina de Fútbol afirmó en un comunicado en Facebook el domingo por la noche.

No se dieron más detalles.

Túnez perdió ante Mali por penales en los octavos de final de la Copa Africana a pesar de tener un jugador más durante la mayor parte del partido. El equipo previamente no logró impresionar en el Grupo C, donde perdió ante Nigeria y terminó como segundo tras un empate 1-1 contra Tanzania.

Trabelsi, de 57 años, asumió como seleccionador de Túnez por segunda vez en febrero pasado y llevó al equipo a la clasificación para el Mundial 2026 como líder de su grupo.

Las Águilas de Cartago quedaron en el Grupo F del Mundial junto a Países Bajos, Japón y el ganador de un playoff europeo que involucra a Albania, Polonia, Suecia y Ucrania.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP