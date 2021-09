La plataforma cubana TuEnvío, hacia una versión 'avanzada'... pero sujeta al control del MININT

"Entre las mejoras incorporadas a la plataforma se encuentra su integración con la Ficha Única del Ciudadano, por lo que el registro de cada usuario será validado con el carnet de identidad; ello personalizará un grupo de servicios asociados", justificó.

Cuando en diciembre de 2020 el Gobierno anunció el funcionamiento de su nueva herramienta de vigilancia, la presentó como necesaria para el Estado y el comercio electrónico.

La Ficha Única del Ciudadano en Cuba "solo puede significar la reproducción virtual de un sistema de vigilancia masiva ya ampliamente diversificado y consolidado materialmente", escribió entonces el abogado Eloy Viera Cañive en Facebook.

El abogado precisó que los sistemas únicos de identidad digital están presentes en otros países, pero en Cuba no existen contrapesos legales como una ley de protección de datos.

Fuentes jurídicas consultadas por DIARIO DE CUBA señalaron que el Gobierno de la Isla controla y dispone de los datos personales sin consentimiento para su utilización, ni quedan claros los fines de la plataforma para la Ficha Única del Ciudadano. Las autoridades ponen "la carreta delante de los bueyes" al crear ese sistema sin garantizar la inviolabilidad de la vida privada, como sucede en otros países.

La Ficha Única del Ciudadano es gestionada por la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid), en coordinación con el MININT y el Ministerio de Justicia (MINJUS). Tiene información del "Registro del Estado Civil, Registro de Identidad y Domicilio; y el Registro de Extranjeros y Migratorio".

TuEnvío 2.0 y la Ficha Única del Ciudadano (FUC)

En un análisis publicado por el medio independiente YucaByte, la jurista Giselle Morfi Cruz dijo que el acceso de TuEnvío a la FUC, "lejos de garantizar espacios de seguridad para que las personas puedan ejercer derechos como comprar de manera segura, lo que crea son condiciones para la desprotección de datos personales".

"Ahora es como si para comprar online lo tuviésemos que hacer, además, con datos personales sensibles. Esta es una muestra más de la cibervigilancia masiva a la que el Estado cubano somete a sus ciudadanos", declaró.

La integración está contemplada legalmente. La Resolución 484 del MINJUS dicta que a estos datos tendrán acceso también los Organismos de la Administración Central del Estado y "otros". En el caso de TuEnvío tendrían acceso a un gran cúmulo de información delicada de los ciudadanos las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), puesto que la plataforma de comercio electrónico pertenece a la corporación CIMEX, que a su vez pertenece al conglomerado empresarial militar GAESA.

"Cuando se dice 'otros', la ley deja un margen super amplio respecto a quién accede a la FUC. Al no definir concretamente quién tiene acceso a estos datos, queda como una laguna legislativa a la hora de que el ciudadano pretenda iniciar un proceso y determinar responsabilidades. Además, esto puede dar pie a delitos como la suplantación y robo de identidad, duplicaciones de documentos y ciberacoso por parte del Estado, que sabemos que persigue a activistas por los derechos humanos, periodistas independientes y artistas", señaló Morfi Cruz.

YucaByte recordó que existe la posibilidad de extender la cantidad de información que alberga la FUC, lo cual pondría en peligro muchos más datos de los ciudadanos.

En 2014, a raíz del programa de renovación del formato del carnet de identidad en todo el país, un reportaje del portal oficial Cubadebate señaló que el Estado podría sumar más información privada de los ciudadanos a sus bases de datos. Un jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT dijo entonces que el desarrollo de las identificaciones ciudadanas permitiría incluir "en un futuro" datos de voz, datos oculares y registro de ADN.

Según la abogada consultada por YucaByte, "para la compra online solo hacen falta datos muy precisos e imprescindibles, no lo que alberga la FUC".

"Estamos hablando del derecho a la privacidad y a la intimidad, que quedan vulnerables. Además, se está violando también el derecho a la autodeterminación informativa, porque el usuario no determina qué datos entregar o no. También se necesita para almacenar y proteger estos datos una infraestructura tecnológica fuerte, y ya sabemos que TuEnvío no la posee", dijo Morfi Cruz.

Desde su inauguración, en diciembre de 2019, TuEnvío ha presentado continuos problemas en sus servicios, casi todos asociados a su pobre infraestructura tecnológica. Esto ha afectado a los usuarios en medio del confinamiento por la pandemia del Covid-19. Los clientes denuncian frecuentemente problemas con la devolución de pagos por tasas de cambio alteradas, la demora excesiva en la entrega de productos o los colapsos del sitio web.

"La otra infraestructura que se necesita para albergar estos datos es una legal, es decir, leyes que protejan los datos de las personas y su derecho a la intimidad. Y en Cuba no existen tribunales independientes o autónomos que atiendan estos asuntos. En resumen, estamos ante un Estado totalitario, dictatorial, que, como tal, usa este tipo de mecanismos para tener un mayor control sobre la sociedad", concluyó la especialista.