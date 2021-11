Trump alerta del peligro de dar "demasiado poder" al Congreso

Associated Press

En su apelación, Trump asegura que debe tener la posibilidad de proteger algunos de los documentos relacionados con su Presidencia debido al privilegio ejecutivo y dado que los motivos del Ejecutivo para acceder a ellos "no son de peso". Así, sus abogados han insistido en que una decisión judicial que no permite a expresidentes proteger sus documentos "tendrá un impacto inmediato en los consejos y recomendaciones que se hacen a nuevos presidentes, desde Joe Biden en adelante". "El poder del Congreso no puede ser ilimitado", ha subrayado su equipo.

En total, se estima que los Archivos Nacionales podrían entregar a la comisión más de 700 documentos de la Presidencia de Trump en las próximas semanas. La jueza Tanya Chutkan rechazó dos veces la solicitud de Trump con la que buscaba evitar que los Archivos Nacionales cumplan con la entrega de estos documentos.

En un fallo emitido el martes, Chutkan señaló que "los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente". Por su parte, la Administración Biden ha indicado que Trump, como expresidente, "no tiene ningún interés personal en los registros" y que la decisión de la Casa Blanca de Biden de permitir que estos registros presidenciales lleguen al Congreso debería mantenerse.