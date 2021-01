Trump perdona a su exasesor Steve Bannon y a otras 70 personas en el último día de su mandato

“Adiós. Los amamos y regresaremos de alguna forma” dijo Donald Trump a partidarios en la Base Aérea Andrews en Maryland, antes de abordar el avión presidencial con rumbo a Florida.

Horas antes del fin de su mandato, Trump indultó a 73 personas y conmutó las sentencias a otras 70.

El ya ex mandatario abandonó la Casa Blanca en el helicóptero presidencial y se dirigió a la base aérea militar junto con su esposa Melania, donde celebró un breve acto de despedida.

Embed

El magnate neoyorquino rompió la tradición y no asistió a la ceremonia de investidura de su sucesor.

La familia del ex mandatario también se encontraba en Maryland, a las afueras de Washington, donde Melania pronunció algunas palabras.

El Air Force One despegó con Trump por última vez como pasajero a las nueve de la mañana rumbo a la Florida, mientras en los altavoces de la base militar sonaba la canción “My way” de Frank Sinatra.

El ex mandatario también afirmó que su presidencia fueron cuatro años increíbles e indicó que espera que no suban los impuestos.

También habló sobre el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus y su manejo de la economía antes de la pandemia.

Ni Trump, ni ninguno de sus hijos están en la lista de indultados.

Steve Bannon, de 66 años, recibió el indulto tras ser acusado de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para construir un muro en la frontera con México, uno de los proyectos emblemáticos del ex mandatario.

Entre los raperos indultados están Lil Wayne y Kodak Black. Wayne fue condenado por poseer una pistola y municiones y Black estaba en prisión por falsificar documentos para comprar armas de fuego.

A su llegada a Mar A Lago, un nutrido grupo de seguidores lo recibieron y poco después, Trump emitió un último indulto: para Albert Pirro Junior, el ex marido de la conductora de Fox News Jeanine Pirro, un ex asociado de bienes raíces del ex presidente quien fue condenado por cargos de conspiración y evasión fiscal.

Y el ex mandatario, que nunca felicitó a Biden por su victoria, siguiendo la tradición en la oficina oval dejó una carta dirigida al nuevo presidente y hasta el momento se desconoce su contenido.