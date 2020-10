La reacción de Joe Biden tras la negativa de Donald Trump a participar del debate virtual: "Nunca se sabe qué va a salir de su boca"

“Comentar ahora sobre eso sería irresponsable. Voy a seguir las recomendaciones de la Comisión", declaró escuetamente a la prensa, en referencia a la decisión de los organizadores de que el segundo debate presidencial sea realizado por teleconferencia, para evitar posibles contagios de coronavirus.

Más temprano, el líder republicano descartó de plano esa posibilidad, expresando que “no perdería su tiempo” y acusó al Comité de Debates de querer favorecer al candidato demócrata. Además, su jefe de campaña dijo que, en lugar de debatir, el próximo jueves 15 realizaría un mitin de campaña.

Al respecto, Biden declaró: “Si él decide celebrar un mitin, yo no sé lo que haré. Estoy enterándome de esto, nunca se sabe qué va a salir de su boca”.

En tanto, la campaña del ex vicepresidente indicó que espera con ansias “hablar directamente con el pueblo de Estados Unidos”, un comentario que no parece rechazar el formato virtual. La vocera del candidato agregó que Biden quiere “comparar” su plan para unir el país y reconstruirlo de una mejor manera, frente al “fracasado” liderazgo de Trump que dejó “la peor recesión desde la Gran Depresión”.

Trump fue hospitalizado el viernes por coronavirus y pasó todo el fin de semana ingresado. El lunes volvió a la Casa Blanca y el miércoles anunció que regresó al Despacho Oval. Según afirmó a la cadena Fox, cree que no puede contagiar, por lo que considera que no habría riesgo en realizar un encuentro presencial. Sin embargo, no se sabe a partir de cuándo podría dar negativo en los tests de diagnóstico.

Las declaraciones de Trump se producen después del debate de los candidatos a vicepresidente de la noche del miércoles, en el que la mano de derecha de Trump, Mike Pence, se enfrentó a la senadora demócrata, Kamala Harris.

Harris criticó la respuesta de Trump a la pandemia y la calificó de un “fracaso” y Pence acusó a la dupla demócrata de ser de “extrema izquierda”.

Trump calificó este jueves de “monstruo” a Harris, que puede convertirse en la primera vicepresidenta negra de Estados Unidos y afirmó que Pence la “destruyó” en el debate.

(Con información de AFP)