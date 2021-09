La Policía del Capitolio alerta de potencial violencia en la manifestación de apoyo a Trump del 18 de septiembre

Esta semana se espera que la Policía del Capitolio exponga ante el Congreso las estrategias de seguridad trazadas de cara al 18 de septiembre, aunque por el momento se desconoce si estas implicarán la instalación de la valla que cercó el Capitolio el 6 de enero, cuando se celebró la certificación de votos de las elecciones y la victoria de Joe Biden sobre Trump.

A pesar de las advertencias de las fuerzas de seguridad, el organizador del evento, Matt Braynard, ha asegurado que la posible violencia que se registre no proviene de su grupo, que tendrá una actitud pacífica. Además, a través de su Twitter, ha invitado a "todos los miembros del Congreso" a hablar en el evento.

Según Braynard, han indicado a toda la gente que participe en la manifestación que no lleve "ningún mensaje sobre las elecciones". "No queremos ver ningún mensaje sobre las elecciones, no queremos ver ningún mensaje en camisetas y banderas o carteles sobre candidatos ni nada por el estilo", ha afirmado.