Donald Trump es absuelto en el juicio político por el asalto al Capitolio

Aún cuando 57 senadores -50 demócratas y 7 republicanos- declararon culpable al ex presidente de los EEUU, no lograron los dos tercios necesarios para condenarlo. El ex mandatario estaba acusado de "incitación a la insurrección" en la jornada del 6 de enero, en la que 5 personas murieron