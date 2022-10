Comité legislativo aprueba citar a Trump a declarar por asalto al Capitolio

El comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021 aprobó este jueves citar al ex presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) para que testifique y entregue documentos ante este panel.

“Debemos tratar de obtener el testimonio bajo juramento del actor central del 6 de enero ”, dijo la representante republicana Liz Cheney, vicepresidenta del comité que investiga desde hace más de un año esos hechos de violencia y que ha llamado a declarar a cientos de ex funcionarios y ex asesores de la Administración de Trump.

Es casi seguro que Trump luchará contra la citación y se negará a testificar. En sus redes sociales, el ex mandatario arremetió contra los miembros del comité por no haberle pedido que testificara antes -aunque no dijo que lo hubiera hecho- y calificó al panel como “un fracaso total”.

Esta decisión sobre Trump por parte del Congreso, cuyas dos cámaras están actualmente en manos de los demócratas, llega a menos de un mes de las elecciones de medio mandato, el 8 de noviembre, cuando se renovará un tercio de los escaños del Senado y la totalidad de la Cámara Baja.

La citación, que ahora tiene que ser emitida por el comité, supone que Trump tendrá que presentarse para responder bajo juramento a las preguntas de los legisladores y tiene como fecha de vencimiento el 3 de enero de 2023, cuando se instalará el nuevo Congreso, con lo que el ex presidente tendría hasta esa fecha para comparecer una vez que el panel expida dicha citación.

AMN-GEN EEUU-ASALTO AL CAPITOLIO-SENTENCIA Associated Press

El comité legislativo votó a favor de citar a Trump tras celebrar su novena audiencia pública este jueves, donde los legisladores presentaron pruebas, incluyendo testimonios y correos electrónicos, para demostrar que el ex mandatario rechazó de forma premeditada los resultados de los comicios del 4 de noviembre de 2020, donde fue derrotado por el demócrata Joe Biden.

“Trump tenía un plan premeditado para declarar que las elecciones fueron fraudulentas y robadas incluso antes de conocer los resultados” de los comicios, dijo la congresista Cheney durante la audiencia en Washington. Y señaló que cuando el comité acabe sus pesquisas podría enviar “una serie de recomendaciones penales al Departamento de Justicia”.

El presidente del Comité, el diputado Bennie Thompson, habla junto a la vicepresidenta, la diputada Liz Cheney, durante la audiencia pública de este jueves del Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para investigar el atentado del 6 de enero en el Capitolio (REUTERS/Jonathan Ernst)

Tras la sesión de este jueves, el comité podría anunciar la conclusión de sus trabajos o fijar una nueva audiencia, y se espera que presente un informe definitivo a finales de este año.

El 6 de enero de 2021 unas 10.000 personas, la mayoría seguidores de Trump, se manifestaron frente al Capitolio y cerca de 800 irrumpieron en el edificio mientras se ratificaba la victoria electoral de Biden. Hubo cinco muertos y unos 140 agentes heridos.

Con información de AFP, AP y EFE

Fuente: infobae.com