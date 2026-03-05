Trump y sus subalternos han dado múltiples justificaciones para la guerra

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio (izq) con el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión entre el presidente Donald Trump y el secretario general de la OTAN Mark Rutte en La Haya, Holanda, el 25 de junio del 2025. (Brendan Smialowski/Pool Photo via AP) AP

Todas son razones esgrimidas para bombardear a Irán y matar a su líder sin buscar primero el aval del Congreso y de países aliados. Hay aspectos poco claros sobre la guerra, como cuál es la estrategia de salida, cuál es el cronograma y quién podría asumir el poder en lugar de las “personas enfermas” que según Trump están ahora.

Lo que hace que este conflicto sea diferente a otros es que los propios funcionarios del gobierno de Trump no parecen tener claridad ni una postura uniforme sobre las preguntas: ¿por qué y por qué ahora?

“Usualmente los funcionarios de un gobierno se ponen de acuerdo previamente y posteriormente se ciñen a un mensaje coherente", declaró David Schenker, exfuncionario del gobierno de Trump y ahora investigador del Washington Institute for Near East Policy. "Pero eso es difícil para este gobierno”.

La Casa Blanca, para el miércoles, describía la razón de la guerra como respuesta a amenazas iraníes pasadas “y la sensación del presidente, basada en hechos, de que Irán sí representa una amenaza inminente y directa para los Estados Unidos de América”. Analistas afirman que eso no está claro.

A continuación, una selección curada de las explicaciones del gobierno de Trump durante la última semana, a medida que el conflicto se expandió hasta convertirse en una guerra.

LO QUE DIJERON después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el verano pasado:

— “¡LOS SITIOS NUCLEARES EN IRÁN ESTÁN COMPLETAMENTE DESTRUIDOS!” — Trump en una publicación del 24 de junio de 2025 en Truth Social.

Lo que dijeron después de que un análisis de inteligencia sugiriera que el programa nuclear de Irán solo había sido retrasado unos meses:

— “Esa es una historia falsa, y realmente no debería volver a difundirse.” — El secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista con Politico el 25 de junio de 2025.

LO QUE DIJERON desde el ataque que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei:

— “Si no hiciéramos lo que estamos haciendo ahora mismo, habrían tenido una guerra nuclear y habrían eliminado a muchos países porque, ¿saben qué? Son personas enfermas.” — Trump el martes en la Casa Blanca.

EL CONTEXTO:

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, pero el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas y varias naciones occidentales afirman que Teherán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

El estado actual del programa sigue siendo un misterio, ya que Irán no ha permitido que el Organismo Internacional de Energía Atómica acceda a las instalaciones nucleares que fueron bombardeadas desde junio. Eso se desprende de un informe confidencial del organismo, distribuido a los Estados miembros y visto el 27 de febrero por The Associated Press.

Por su parte, Irán ha dicho que no ha enriquecido uranio desde junio. Fotos satelitales analizadas por la AP han mostrado nueva actividad en dos de esos sitios, lo que sugiere que Irán intentaba evaluar y potencialmente recuperar material.

Irán está legalmente obligado a cooperar con el OIEA en virtud del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, pero suspendió toda cooperación después de la guerra con Israel.

Los misiles balísticos de Irán

LO QUE DIJERON:

— “Irán posee una cantidad muy grande de misiles balísticos, en particular misiles balísticos de corto alcance, que amenazan a Estados Unidos y a nuestras bases en la región, y a nuestros socios en la región, y a todas nuestras bases en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin.” — Rubio a periodistas el 25 de febrero.

— “El régimen ya tenía misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases —tanto locales como en el extranjero— y pronto habría tenido misiles capaces de llegar a nuestra hermosa América.” — Trump durante una ceremonia de la Medalla de Honor en la Casa Blanca el lunes.

— Irán “estaba construyendo misiles y drones poderosos para crear un escudo convencional para sus ambiciones de chantaje nuclear”. — El secretario de Defensa Pete Hegseth durante la sesión informativa del Pentágono el lunes.

EL CONTEXTO:

Irán no ha reconocido que busque construir misiles balísticos intercontinentales. El país actualmente tiene un límite autoimpuesto en su programa de misiles balísticos, que restringe su alcance a 2.000 kilómetros (1.240 millas). Eso cubre a todo Oriente Medio y a parte de Europa del Este.

Funcionarios del gobierno de Trump dijeron a asesores del Congreso en sesiones privadas el domingo que la inteligencia de Estados Unidos no sugería que Irán se estuviera preparando para lanzar un ataque preventivo contra el país. En cambio, los funcionarios del gobierno reconocieron que existía una amenaza más general por parte de Irán y de fuerzas aliadas.

“Ha habido muchos reportes de que las evaluaciones de inteligencia y del ámbito militar no sugerían que fuera a haber un primer ataque iraní", indicó Naysan Rafati, analista principal sobre Irán del International Crisis Group con sede en Washington. "Mi impresión ha sido que la oportunidad es, como mínimo, un factor tan significativo como las amenazas, sin duda”.

El papel de Israel

LO QUE DIJERON:

— “Sabíamos que iba a haber una acción israelí. Y sabíamos que, si actuábamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas.” — Rubio a periodistas el lunes.

— “Israel estaba decidido a actuar en su propia defensa aquí, con o sin apoyo estadounidense.” — El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en declaraciones a periodistas. Si eso ocurría, añadió, una “inteligencia exquisita” indicaba que Irán tomaría represalias contra activos estadounidenses. “Si hubiéramos esperado, las consecuencias de nuestra inacción podrían haber sido devastadoras”, sostuvo.

— “No”, respondió Trump a periodistas en la Casa Blanca el martes, cuando le preguntaron si Israel lo había obligado a atacar a Irán. “Si acaso, fui yo quien obligué a actuar a Israel".

EL CONTEXTO:

No hay indicios de que Israel haya sido forzado a cooperar con Estados Unidos en el ataque.

Un funcionario militar israelí, bajo la condición habitual de anonimato, describió el miércoles una planificación al unísono con Estados Unidos. Tres semanas antes de los ataques, Israel entendió que la operación apuntaba hacia otra confrontación con Irán y envió un equipo al Pentágono, dijo el funcionario. El viernes, el ejército israelí sugirió deliberadamente que las fuerzas se desmovilizarían durante el fin de semana, difundiendo fotos que sugerían que empleados y comandantes de alto rango se dirigían a casa para la cena de Shabat.

Ello compartida permitió el inicio del operativo horas después en un sorpresivo ataque diurno, dijeron a la AP durante el fin de semana personas familiarizadas con la operación. La andanada de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán llegó tan rápido que fueron casi simultáneos —con tres ataques en tres lugares impactando en menos de un minuto—, matando a Jamenei y a unos 40 altos cargos, dijo el domingo otro funcionario militar israelí.

Durante los ataques, las salas de guerra de Estados Unidos e Israel estuvieron sincronizadas en tiempo real para permitir ajustes rápidos, reveló el miércoles el primer funcionario militar israelí.

En un mensaje televisado, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel había llevado a cabo los ataques “en plena cooperación” con Estados Unidos.

Trump ha estado a favor y en contra del cambio de régimen en Irán. ¿Y ahora qué?

LO QUE DIJERON:

— “Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, que es su costumbre, los Estados Unidos de América acudirán a rescatarlos. Estamos listos y preparados, listos para actuar”. — Trump en Truth Social el 2 de enero.

— “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para tomarlo”. — Trump a los iraníes en Truth Social justo después de los primeros ataques.

— “Esta no es una guerra de supuesto cambio de régimen. Pero el régimen sí cambió, y el mundo está mejor por ello”. — Hegseth en el Pentágono el lunes.

EL CONTEXTO:

Washington tiene una larga y complicada historia con el cambio de régimen. Véase Vietnam, Panamá, Nicaragua, Irak y Afganistán después del 11 de septiembre de 2001, y Venezuela hace apenas unas semanas.

Y en Irán, la CIA ayudó en 1953 a orquestar un golpe que derrocó al líder democráticamente elegido de Irán y otorgó un poder casi absoluto al sha Mohammad Reza Pahlavi. Pero, como ocurrió con el sha, que fue derrocado en la Revolución Islámica de 1979 en Irán, el cambio de régimen rara vez sale según lo planeado.

Eso se debe en parte a que, en esencia, está fuera del control total de Trump, como él reconoció el martes.

“La mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas”, dijo a periodistas. “Ahora tenemos otro grupo. Puede que también estén muertos, según reportes. Así que, supongo que viene una tercera ola, y muy pronto no vamos a conocer a nadie”.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Josef Federman y Julia Frankel en Jerusalén.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP