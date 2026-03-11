Trump visita Ohio y Kentucky para minimizar impacto de guerra con Irán y atacar a rival republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda mientras aborda el Air Force One, el lunes 9 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

En Cincinnati, el presidente republicano recorrerá la empresa farmacéutica Thermo Fisher Scientific. Allí, destacará los esfuerzos para reducir los precios de los medicamentos con receta, un elemento clave en sus intentos por mostrar que su gobierno está enfocado en hacer más asequible el costo de vida para muchos estadounidenses de cara a las elecciones intermedias, que se llevarán a cabo en noviembre.

Después, el mandatario visitará una instalación logística de empaquetado en la cercana Hebron, Kentucky, que forma parte del distrito del representante Thomas Massie. Trump respalda a un rival de Massie en las primarias.

El miércoles, al salir de la Casa Blanca, el presidente mencionó los ataques de Estados Unidos contra Irán, afirmando que “Los hemos golpeado más fuerte que a prácticamente cualquier país en la historia, y aún no hemos terminado”.

Es probable que el viaje ponga a prueba la capacidad de Trump para depurar a su partido de quienes se le oponen, pero también para intentar mantener un mensaje económico cada vez más tensionado por la acción militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Hablará “sobre la economía, que, por supuesto, es lo más importante para él”, señaló la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En distintas encuestas se muestra que los estadounidenses desconfiaban cada vez más de la gestión de Trump sobre la economía incluso antes de que comenzara el conflicto con Irán, y los combates en la región han descarrilado el mensaje del mandatario, ya que los bajos precios de la gasolina de los que antes se jactaba ahora están disparándose y las acciones que habían alcanzado máximos históricos han retrocedido.

Los empleadores también recortaron 92.000 puestos de trabajo en febrero, una cifra inesperadamente alta, y las revisiones redujeron otros 69.000 empleos de las nóminas de diciembre y enero, que la Casa Blanca había celebrado previamente como “un bombazo”.

Nada de eso ha impedido que Trump siga insistiendo en que el país está en auge —y culpe a los demócratas de todo lo demás—.

“Ellos son quienes causaron el problema”, les dijo el lunes a los asistentes a una reunión de republicanos de la Cámara de Representantes en Florida. “Pero nosotros realmente estamos bajando mucho los precios”.

Los demócratas dicen que los costos siguen siendo altos para muchos estadounidenses y que, pese a más de un año de declaraciones sobre grandes mejoras desde que regresó a la Casa Blanca, Trump no ha hecho mucho para contrarrestar el aumento del costo de vida.

La gira de asequibilidad de Trump se cruza con su oposición a Massie

Después de que los demócratas ganaran en noviembre las elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey, la Casa Blanca anunció que Trump viajaría por el país para mostrar que se toma en serio los asuntos que afectan a la economía familiar y tranquilizar a los votantes, nerviosos por unos precios que siguen subiendo y por el crecimiento económico.

Desde entonces, el presidente ha hecho paradas en Pensilvania, Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Texas, aunque sus discursos a veces se han centrado más en sus propias quejas políticas que en sus planes para ayudar a reducir los costos cotidianos en todo el país.

Sin embargo, este viaje constituye la primera vez, en este ciclo de elecciones primarias, que Trump busca cumplir sus promesas de castigar a miembros de su propio partido que se le oponen en temas clave. El presidente ha respaldado a Ed Gallrein, agricultor, empresario y ex Navy SEAL retirado, que se postula contra Massie en las primarias republicanas de Kentucky, que se realizarán el 19 de mayo. Trump y Gallrein aparecerán juntos el miércoles.

Massie es un crítico abierto de Trump que se opuso a la medida de impuestos y gastos respaldada por la Casa Blanca y desafió a Trump al impulsar la publicación de archivos relacionados con las investigaciones por tráfico sexual sobre Jeffrey Epstein. También se opuso al ataque de Estados Unidos contra Venezuela que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro y, más recientemente, a la guerra en Irán.

“Esto no es Estados Unidos primero”, escribió Massie en X el domingo, culpando a la guerra por el aumento en los precios de la gasolina.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP