americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump propone aumentar al gasto de defensa para 2027 a $1,5 billones debido a "tiempos peligrosos"

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump propuso el miércoles establecer el gasto militar de Estados Unidos para 2027 en 1,5 billones de dólares, argumentando "tiempos problemáticos y peligrosos".

El presidente Donald Trump habla con representantes republicanos durante su retiro anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)
El presidente Donald Trump habla con representantes republicanos durante su retiro anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) AP

El mandatario hizo su llamado para el enorme incremento en el gasto de defensa apenas días después de que ordenó una operación militar que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado para enfrentar cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses mantienen una importante presencia en el mar Caribe.

El presupuesto militar para 2026 es de 901.000 millones de dólares.

Trump también ha renovado en los últimos días su llamamiento para tomar el control del territorio danés de Groenlandia por razones de seguridad nacional, además de que ha dejado entrever que está dispuesto a ordenar operaciones militares en Colombia. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha advertido ominosamente que Cuba "está en problemas".

"Esto nos permitirá construir el 'Ejército de Ensueño' que nos merecemos desde hace tiempo y, más importante aún, que nos mantendrá seguros y protegidos, sin importar el enemigo", publicó Trump en la red social Truth Social al anunciar su propuesta. Añadió que se siente cómodo con el incremento en el gasto militar debido al aumento de ingresos creado por su gobierno mediante los aranceles que ordenó sobre aliados y adversarios en todo el mundo desde su regreso al cargo.

En tanto, Trump también amenazó el miércoles con poner fin a las adquisiciones de armamento del Pentágono a Raytheon --uno de los principales contratistas de defensa de Estados Unidos-- si la empresa no dejaba de lado su práctica de recompra de acciones e invertía más fondos para expandir su capacidad de fabricación de armas.

Trump se ha quejado repetidamente en los últimos meses de que las empresas de defensa aquejan lamentables retrasos en la entrega de armamento crítico y, sin embargo, seguían distribuyendo dividendos y recompra de acciones a sus inversionistas, además de ofrecer salarios deslumbrantes a sus altos ejecutivos.

"O Raytheon da un paso adelante y comienza a invertir más en inversión inicial como plantas y equipos, o ya no harán negocios con el Departamento de Guerra", señaló Trump en redes sociales. "Además, si Raytheon quiere más negocios con el gobierno de Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia se les permitirá hacer más recompra de acciones, donde han gastado decenas de miles de millones de dólares, hasta que logren organizarse".

En Wall Street, las acciones de los contratistas de defensa cayeron. Northrop Grumman perdió un 5,5%, Lockheed Martin cedió un 4,8% y RTX Corp., la empresa matriz de Raytheon, cayó un 2,5%.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución
ULTIMA HORA

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter