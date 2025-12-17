americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump presentará agenda para 2026 mientras su popularidad disminuye

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump adelantará su agenda para el próximo año y más allá en un discurso en vivo desde la Casa Blanca la noche del miércoles, en momentos en que su popularidad ha ido disminuyendo.

El presidente Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 15 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 15 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon) AP

La Casa Blanca ofreció pocos detalles sobre lo que el presidente republicano pretende enfatizar en el discurso de las 9 de la tarde EST (0200 GMT). Las encuestas muestran que la mayoría de los adultos están frustrados con su manejo de la economía, ya que la inflación aumentó después de que sus aranceles elevaran los precios y la contratación se desacelerara.

Las deportaciones masivas de inmigrantes también han resultado impopulares, incluso cuando se le ve favorablemente por detener los cruces a lo largo de la frontera con México. El público generalmente ha estado indiferente ante sus recortes de impuestos sobre la renta y sus esfuerzos por todo el mundo para poner fin a conflictos, atacar barcos sospechosos de tráfico de drogas cerca de Venezuela y atraer dólares de inversión a Estados Unidos.

En 2026, Trump y su partido enfrentarán una especie de referéndum sobre su liderazgo en las elecciones de mitad de período que decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Trump ha dicho que cree que más estadounidenses lo apoyarían si simplemente lo escucharan describir su historial. Funcionarios de la administración dicen que los compromisos de inversión para nuevas fábricas revertirán el reciente declive en los empleos de manufactura y que la actividad del consumidor mejorará dramáticamente a medida que las personas reciban mayores reembolsos de impuestos el próximo año.

"¡Ha sido un gran año para nuestro país, y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!" afirmó Trump en una publicación en redes sociales el martes anunciando el discurso.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump discutirá sus logros de este año y sus planes para el resto de su segundo mandato.

Trump ha estado omnipresente en las redes sociales y la televisión este año con sus conferencias de prensa improvisadas y discursos. Pero los discursos a la nación a menudo pueden ser asuntos relativamente sobrios, como lo fue el discurso de Trump en junio describiendo el bombardeo de instalaciones nucleares en Irán.

El presidente ha evitado la disciplina en el mensaje que es común entre la mayoría de los políticos, una autenticidad que atrae a algunos votantes y repele a otros.

En un discurso en Pensilvania la semana pasada, dijo que sus aranceles podrían significar que los niños estadounidenses deberían tener menos muñecas y lápices, mientras confirmaba una historia previamente negada de su primer mandato de que no quería inmigrantes de países "de mierda".

El lunes, tras el asesinato del actor-director Rob Reiner y su esposa, lo Trump criticó y lo insultó, fustigándolo por sus posiciones liberales, a pesar de la tragedia familiar.

Un informe publicado el martes mostró un mercado laboral que parece cada vez más frágil, incluso si la economía en general aún parece ser estable.

Los empleadores estaban agregando en promedio 122.750 empleos al mes durante los primeros cuatro meses de este año. Pero desde que Trump anunció sus aranceles en abril, las ganancias mensuales de empleo han promediado un escaso 17.000, ya que la tasa de desempleo ha subido del 4% en enero al 4,6%.

El equipo de Trump ha culpado a los legisladores demócratas por cerrar el gobierno por las pérdidas de empleo reportadas el martes durante octubre. El presidente continúa culpando a su predecesor, el demócrata Joe Biden, por cualquier dificultad que la nación pueda enfrentar sobre la inflación o la invasión rusa de Ucrania.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter