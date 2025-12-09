Trump pondrá a prueba sus afirmaciones sobre la economía de EEUU en un mitin en Pensilvania

El presidente estadounidense Donald Trump llega para encender el árbol nacional de Navidad en Ellipse, el jueves 4 de diciembre de 2025, cerca de la Casa Blanca, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

El viaje se produce mientras las encuestas muestran sistemáticamente que la confianza pública en el liderazgo económico de Trump ha disminuido. Tras los desalentadores resultados para los republicanos en las elecciones del mes pasado, la Casa Blanca ha intentado convencer a los votantes de que la economía emergerá más fuerte el próximo año y que cualquier ansiedad sobre la inflación no tiene nada que ver con Trump.

El presidente ha culpado constantemente a su predecesor, el demócrata Joe Biden, por la inflación, aun cuando su propia implementación agresiva de políticas ha elevado los precios que se estaban en vías de estabilizarse tras alcanzar un máximo de cuatro décadas en 2022. La inflación comenzó a acelerarse después de que Trump anunciara sus aranceles generales del “Día de la Liberación” en abril. Las empresas advirtieron que los impuestos a la importación podrían trasladarse a los consumidores en forma de precios más altos y reducción de contrataciones; sin embargo, Trump sigue insistiendo en que la inflación ha disminuido.

“Estamos bajando los precios significativamente”, dijo Trump el lunes en la Casa Blanca. “Pueden llamarlo ‘asequibilidad’ o como quieran, pero los demócratas causaron el problema de asequibilidad, y nosotros somos quienes lo están solucionando”.

La recepción del presidente en el condado que alberga su mitin del martes podría dar una señal de cuánto confían los votantes en sus afirmaciones. El condado de Monroe se inclinó hacia él en las elecciones de 2024 después de haber apoyado a Biden en 2020, ayudando al republicano a ganar el estado indeciso de Pensilvania y regresar a la Casa Blanca tras una pausa de cuatro años.

Como hogar de las Montañas Pocono, el condado ha dependido en gran medida del turismo para la práctica del esquí, senderismo, caza y otras actividades como fuente de empleo. Su proximidad a la ciudad de Nueva York, a menos de dos horas en auto, también ha atraído a personas que buscan viviendas más asequibles.

También es un área que podría ayudar a decidir el control de la Cámara en las elecciones intermedias del próximo año.

Trump efectuará su mitin en un distrito parlamentario ocupado por el congresista republicano novato Rob Bresnahan, una de las principales figuras de los demócratas que ganó la contienda de 2024 por aproximadamente 1,5 puntos porcentuales, una de las más cerradas del país. La alcaldesa demócrata de Scranton, Paige Cognetti, se postula para ser nominada como su contrincante.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo en el programa de entrevistas conservador en línea “The Mom View” que Trump estaría en la “ruta de campaña” el próximo año para atraer a los seguidores que de otro modo quizás no participarían en una contienda parlamentaria.

Wiles, quien ayudó a gestionar la campaña de Trump en 2024, dijo que la mayoría de las administraciones intentan hacer que las elecciones intermedias sean un asunto local y mantener al presidente fuera de la contienda, pero ella tiene la intención de hacer lo contrario.

“En realidad, vamos a darle la vuelta a eso”, dijo, “y ponerlo en la boleta porque muchos de esos votantes de baja propensión son votantes de Trump”.

Wiles agregó: “Así que aún no se lo he dicho, pero va a hacer campaña como si fuera 2024 de nuevo”.

Trump ha dicho que está dando alivio a los consumidores al relajar los estándares de eficiencia de combustible para autos y firmar acuerdos para reducir los precios de lista de los medicamentos recetados.

El mandatario también ha abogado por recortar la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal, que influye en la oferta de dinero en la economía de Estados Unidos. Argumenta que eso reduciría el costo de las hipotecas y los créditos automotrices, aunque los críticos advierten que recortes de la magnitud buscada por Trump podrían, en cambio, empeorar la inflación.

La economía de Estados Unidos ha mostrado signos de resiliencia, ya que el mercado de valores se ha mantenido al alza este año y se ha producido un crecimiento general que parece sólido para el tercer trimestre. Pero muchos estadounidenses ven que los precios de la vivienda, los comestibles, la educación, la electricidad y otras necesidades básicas consumen sus ingresos, una dinámica que el gobierno espera que se desvanezca el próximo año con más inversiones en inteligencia artificial y fabricación.

Desde las elecciones de noviembre, cuando los demócratas ganaron contiendas clave centrándose en temas cotidianos, Trump ha desestimado a menudo las preocupaciones sobre los precios como un “engaño” y una “estafa” para sugerir que no es responsable de la inflación, a pesar de que hizo campaña aludiendo a su capacidad para reducir rápidamente los precios. Solo el 33% de los adultos en Estados Unidos aprueban la gestión de la economía por parte del presidente, según una encuesta realizada en noviembre por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

