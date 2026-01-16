Trump planea indultar a exgobernadora de Puerto Rico en caso de financiación ilegal de campaña

ARCHIVO – La gobernadora Wanda Vázquez habla en una conferencia de prensa en San Juan, Puerto Rico, el 21 de mayo de 2020. (AP Foto/Carlos Giusti, Archivo) AP

Vázquez se declaró culpable en agosto pasado de una violación de financiamiento de campaña en un caso federal en el que, según las autoridades, también participaron un exagente del FBI y un banquero venezolano. Su sentencia estaba prevista para los siguientes días de este mes.

Los fiscales federales habían pedido una condena de un año tras las rejas, algo a lo que los abogados de Vázquez se opusieron, acusando a los fiscales de violar un acuerdo de declaración de culpabilidad alcanzado el año pasado en el que se retiraron cargos anteriores, entre ellos, soborno y fraude.

Señalaron que Vázquez había aceptado declararse culpable de aceptar una promesa de contribución de campaña que nunca se recibió.

Hasta el momento, los abogados de Vázquez no han respondido a las solicitudes de comentarios.

El funcionario que confirmó el indulto indicó que Trump veía el caso como una persecución política y dijo que la investigación sobre Vázquez, una republicana alineada con el Partido Nuevo Progresista, que está a favor de la estadidad, había comenzado diez días después de que ella respaldara a Trump en 2020. El funcionario no estaba autorizado para revelar la noticia utilizando su nombre y habló bajo condición de anonimato.

Vázquez, abogada de profesión, fue la primera exgobernadora del territorio estadounidense en declararse culpable de un delito, específicamente de aceptar una donación de un extranjero para su campaña política de 2020.

Fue arrestada en agosto de 2022 y acusada de participar en una red de soborno desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020 mientras era gobernadora. En ese momento, dijo a los periodistas que era inocente.

Las autoridades señalaron que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico investigaba a un banco internacional propiedad del venezolano Julio Martín Herrera Velutini debido a presuntas transacciones sospechosas que no habían sido reportadas por la institución.

Las autoridades dijeron que Herrera y Mark Rossini, un exagente del FBI que brindaba servicios de consultoría a Herrera, supuestamente prometieron apoyar la campaña de Vázquez si ella destituía al comisionado y nombraba a uno nuevo a elección de Herrera.

Las autoridades dijeron que Vázquez exigió la renuncia del comisionado en febrero de 2020 tras aceptar presuntamente la oferta de soborno. También fue acusada de nombrar a un nuevo comisionado en mayo de 2020: un exconsultor del banco de Herrera.

Vázquez fue la segunda mujer en servir como gobernadora de Puerto Rico y la primera exgobernadora en enfrentar cargos federales.

Fue juramentada como gobernadora en agosto de 2019 después de que el exgobernador Ricardo Rosselló renunciara tras enfrentar protestas multitudinarias. Vázquez sirvió hasta 2021, después de perder las primarias del Partido Nuevo Progresista ante el exgobernador Pedro Pierluisi.

La reportera de The Associated Press Dánica Coto en San Juan, Puerto Rico, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP