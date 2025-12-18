americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump Media se fusionará con empresa de energía nuclear

Trump Media & Technology se fusionará con una empresa de energía nuclear en un acuerdo totalmente en acciones que, según dijeron las compañías el jueves, está valorado en más de 6.000 millones de dólares.

Vista de la aplicación Truth Social en una laptop, el 20 de marzo de 2024, en Nueva York. (Foto AP/John Minchillo, Archivo)
Vista de la aplicación Truth Social en una laptop, el 20 de marzo de 2024, en Nueva York. (Foto AP/John Minchillo, Archivo) AP

Devin Nunes, el congresista republicano que renunció en 2021 para convertirse en director general de Trump Media, será codirector general de la nueva empresa junto con el CEO de TAE Technologies, Michl Binderbauer.

Las acciones de Trump Media & Technology, la empresa matriz de la red social Truth Social del presidente Donald Trump, han caído un 70% este año, pero subieron 20% antes de la campana de apertura el jueves.

TAE es una empresa privada y la fusión con Trump Media crearía una de las primeras empresas de fusión nuclear que cotizan en bolsa.

“Estamos dando un gran paso hacia una tecnología revolucionaria que consolidará la dominancia energética global de Estados Unidos por generaciones”, dijo Nunes en un comunicado preparado.

TAE se centra en la fusión nuclear, una tecnología que combina dos núcleos atómicos ligeros para formar uno más pesado. Libera una enorme cantidad de energía, un proceso que ocurre en el sol y otras estrellas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas.

Los accionistas de TAE y Trump Media poseerán aproximadamente el 50% de la empresa combinada.

Las empresas dicen que la transacción valora cada acción común de TAE en 53,89 dólares por acción.

Al cierre, Trump Media & Technology Group será la empresa matriz de Truth Social y TAE, junto con sus subsidiarias TAE Power Solutions y TAE Life Sciences.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

El presidente Donald Trump camina tras descender del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump exige a Venezuela devolver activos estadounidenses y defiende el "bloqueo" a petroleros

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

ARCHIVO - Un trabajador muestra un fajo de pesos cubanos el 11 de diciembre de 2020, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cuba implementará tasa cambiaria flotante para reducir el mercado negro

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: "La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter