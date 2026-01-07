Trump margina a la oposición de Venezuela y deja al partido de Maduro en el poder

La ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y el vicepresidente del Comité Noruego del Nobel, Asle Toje (derecha), en el exterior del Grand Hotel, en Oslo, el 12 de diciembre de 2025. (Ole Berg-Rusten/NTB via AP) AP

La oposición del país, respaldada por gobiernos republicanos y demócratas consecutivos en Estados Unidos, prometió durante años reemplazar inmediatamente a Maduro con uno de los suyos y restaurar la democracia en el país rico en petróleo. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les asestó un duro golpe al permitir que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, asumiera el poder.

Mientras, la mayoría de los líderes opositores, incluida la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, están en el exilio o en prisión.

"Es evidente que no les impresionó el tipo de realismo mágico etéreo de la oposición, según el cual, con solo dar un empujón a Maduro, se produciría un movimiento instantáneo hacia la democracia", dijo David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane que lleva tres décadas estudiando Venezuela, con respecto al gobierno de Trump .

Estados Unidos capturó a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, en una operación militar el sábado, sacándolos de su hogar en una base militar en la capital de Venezuela, Caracas. Horas después, Trump dijo que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela y se mostró escéptico ante la posibilidad de que Machado pudiera ser alguna vez su líder.

“No tiene apoyo interno, ni respeto dentro del país”, dijo el mandatario a reporteros. “Es una mujer muy agradable, pero no la respetan".

Irónicamente, los incensantes elogios de Machado al presidente estadounidense, como dedicarle su Nobel y apoyar las campañas de Washington para deportar a migrantes venezolanos y atacar a presuntos narcotraficantes en aguas internacionales, le ha hecho perder algo de apoyo en el país.

La legítima ganadora de las presidenciales

Machado se convirtió en la principal figura de la oposición a Maduro en los últimos años, pero su gobierno le prohibió postularse a cargos públicos para evitar que lo desafiara —y probablemente lo derrotara— en las presidenciales de 2024. En su lugar, eligió al embajador retirado Edmundo González Urrutia para representarla en la boleta.

Funcionarios leales al partido gobernante declararon a Maduro como ganador apenas unas horas después del cierre de las urnas, pero la bien organizada campaña de Machado sorprendió a la nación al recopilar hojas de conteo detalladas que mostraban que González Urrutia había derrotado al mandatario por un margen de dos a uno.

Estados Unidos y otros países reconocieron al candidato de la oposición como el legítimo ganador.

Pero los venezolanos identifican a Machado, y no a González Urrutia, como la ganadora, y la carismática líder ha seguido siendo la voz de la campaña, buscando apoyo internacional e insistiendo en que su movimiento reemplazará a Maduro.

En su primera entrevista televisada desde la captura de Maduro, Machado elogió efusivamente a Trump y no reconoció su desprecio a la oposición en la última transición de poder.

“Hablé con el presidente Trump el 10 de octubre, el mismo día en que se anunció el premio, y no desde entonces”, dijo en declaraciones a la televisora Fox News el lunes. “Lo que ha hecho, como dije, es histórico, y es un gran paso hacia una transición democrática”.

Esperanzas de nuevas elecciones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pareció retractarse el domingo de la afirmación de Trump de que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela. En varias entrevistas, Rubio insistió en que Washington utilizará el control de la industria petrolera venezolana para forzar cambios políticos, y calificó a su actual gobierno como ilegítimo. Venezuela alberga las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo.

Ni Trump ni Rodríguez han dicho cuándo, o incluso si, se celebrarán elecciones en el país.

La constitución venezolana exige que haya elecciones en un plazo de 30 días siempre que un presidente se vea “permanentemente incapacitado" para ejercer el cargo. Los motivos contemplados incluyen la muerte, la renuncia, la destitución o un “abandono” de funciones, según determine la Asamblea Nacional. El calendario electoral se siguió rigurosamente cuando el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, murió de cáncer en 2013.

El senador estadounidense Lindsey Graham, un aliado cercano de Trump que viajó con el presidente en el Air Force One el domingo, dijo el martes que cree que habrá comicios, pero no especificó cuándo ni cómo.

“Vamos a reconstruir el país, en términos de infraestructura, culminando con unas elecciones que serán libres”, dijo el republicano de Carolina del Sur a reporteros.

Pero los leales a Maduro en el Tribunal Supremo declararon el sábado, citando otra disposición de la Constitución, la ausencia de Maduro como “temporal”, lo que significa que no hay obligación de convocar elecciones. En su lugar, la vicepresidenta, que no es un cargo electo, asume el control por hasta 90 días, con la posibilidad de una prórroga de hasta seis meses si recibe la autorización de la Asamblea Nacional, que está controlada por el partido gobernante.

Desafíos para la oposición

En su fallo, el alto tribunal venezolano no mencionó el límite de 180 días, lo que llevó a especular con que Rodríguez podría intentar aferrarse al poder mientras busca unir a las facciones del partido gobernante y protegerlo de lo que seguramente sería un complicado desafío electoral.

Machado calificó el lunes a Rodríguez como “una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción, el narcotráfico... Ciertamente, no una persona en la que los inversionistas internacionales puedan confiar”.

Incluso si se celebran elecciones, Machado y González Urrutia tendrían que encontrar primero la forma de regresar a Venezuela.

González Urrutia está exiliado en España desde septiembre de 2024 y Machado dejó Venezuela el mes pasado cuando apareció en público por primera vez en 11 meses para recibir el Nobel de la paz en Noruega.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario de Colombia, dijo que la decisión del gobierno de Trump de trabajar con Rodríguez podría dañar el “espíritu democrático” del país.

"Lo que hizo la oposición en las elecciones de 2024 fue unirse con el deseo de transformar la situación en Venezuela por medios democráticos, y eso está encarnado por María Corina Machado y, obviamente, Edmundo González Urrutia", manifestó. "Ignorar eso es menospreciar, casi humillar, a los venezolanos".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP