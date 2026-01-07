Trump invita al presidente de Colombia a la Casa Blanca tras amenazar con un ataque militar

Compartir en:









Simpatizantes del presidente colombiano Gustavo Petro asisten a una marcha que convocó para protestar los comentarios del mandatario estadounidense Donald Trump, el miércoles 7 de enero de 2026, en Bogotá. (AP Foto/Santiago Saldarriaga) AP

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido", publicó Trump el miércoles en redes sociales. "Agradezco su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano". Destacó que el encuentro tendría lugar en la Casa Blanca.

El anuncio se produjo pocos días después de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela del fin de semana, luego de la cual Trump aseguró que "Colombia también está muy enferma" y acusó a Petro de "producir cocaína y venderla a Estados Unidos" antes de añadir: "Permítanme decirles que no lo hará por mucho tiempo".

Al preguntarle si existía la posibilidad de una intervención de Estados Unidos, Trump respondió. "Por mí, está bien".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP