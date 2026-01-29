Trump interpone demanda contra el IRS por $10.000 millones por filtración de información fiscal

Compartir en:









Un letrero fuera del edificio del Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), el 4 de mayo de 2021, en Washington. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo) AP

La demanda, presentada en un tribunal federal de Florida, también menciona a Eric Trump, Donald Trump Jr. y la organización Trump como demandantes.

El excontratista del IRS Charles Edward Littlejohn —quien trabajaba para Booz Allen Hamilton, una empresa de tecnología de defensa y seguridad nacional— fue sentenciado en 2024 a cinco años en prisión después de declararse culpable de filtrar a la prensa la información fiscal de Trump y otras personas.

Littlejohn entregó datos a The New York Times y ProPublica entre 2018 y 2020. Según la fiscalía, las filtraciones "no tenían precedentes en la historia del IRS".

La demanda de Trump afirma que las filtraciones de Littlejohn a las organizaciones noticiosas "causaron daño reputacional y financiero a los demandantes y afectaron negativamente el apoyo de los votantes al presidente Trump durante las elecciones presidenciales de 2020".

La denuncia se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció esta semana que había rescindido sus contratos con Booz Allen Hamilton, después de que Littlejohn fue acusado y posteriormente encarcelado por filtrar información fiscal sobre miles de las personas más ricas del país, incluido el presidente.

De momento no hubo representante del Departamento del Tesoro ni del IRS que estuvieran disponibles para comentar sobre la demanda.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP