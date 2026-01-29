americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump interpone demanda contra el IRS por $10.000 millones por filtración de información fiscal

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump interpuso el jueves una demanda por 10.000 millones de dólares contra el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro, acusando a las agencias federales de no haber evitado la filtración de la información fiscal del mandatario a la prensa.

Un letrero fuera del edificio del Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), el 4 de mayo de 2021, en Washington. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo)
Un letrero fuera del edificio del Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), el 4 de mayo de 2021, en Washington. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo) AP

La demanda, presentada en un tribunal federal de Florida, también menciona a Eric Trump, Donald Trump Jr. y la organización Trump como demandantes.

El excontratista del IRS Charles Edward Littlejohn —quien trabajaba para Booz Allen Hamilton, una empresa de tecnología de defensa y seguridad nacional— fue sentenciado en 2024 a cinco años en prisión después de declararse culpable de filtrar a la prensa la información fiscal de Trump y otras personas.

Littlejohn entregó datos a The New York Times y ProPublica entre 2018 y 2020. Según la fiscalía, las filtraciones "no tenían precedentes en la historia del IRS".

La demanda de Trump afirma que las filtraciones de Littlejohn a las organizaciones noticiosas "causaron daño reputacional y financiero a los demandantes y afectaron negativamente el apoyo de los votantes al presidente Trump durante las elecciones presidenciales de 2020".

La denuncia se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció esta semana que había rescindido sus contratos con Booz Allen Hamilton, después de que Littlejohn fue acusado y posteriormente encarcelado por filtrar información fiscal sobre miles de las personas más ricas del país, incluido el presidente.

De momento no hubo representante del Departamento del Tesoro ni del IRS que estuvieran disponibles para comentar sobre la demanda.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacados del día

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Trump declara emergencia nacional sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

Trump declara "emergencia nacional" sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.
ULTIMA HORA

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE SE PASÓ DE LA RAYA

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE "SE PASÓ DE LA RAYA"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter