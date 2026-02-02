Trump insta a la cámara baja a votar rápidamente para acabar con el cierre parcial del gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, recorre la sala de audiencias de la Comisión de Reglas de esa cámara el lunes 2 de febrero de 2026 para reunirse con los republicanos del panel, quienes intentan impulsar un paquete de financiación federal y evitar un cierre parcial prolongado del gobierno. El panel se encuentra en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite) AP

Los demócratas se niegan a proporcionar los votos que el presidente de la cámara baja, Mike Johnson, necesita para impulsar el paquete, ya que intentan frenar las operaciones del gobierno de Trump para deportar a inmigrantes tras la muerte a tiros de dos estadounidenses en Minneapolis. Eso obliga a Johnson a depender de su escasa mayoría republicana, que tiene sus propias quejas sobre el paquete, para alinearse con los demócratas del Senado en respaldo del acuerdo de Trump.

La votación podría comenzar incluso el martes, que sería el cuarto día del cierre parcial. El financiamiento para el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y otras agencias expiró el sábado. Y aunque muchas operaciones en esos departamentos se consideran esenciales y siguen funcionando, algunos trabajadores podrían quedarse sin paga o ser suspendidos temporalmente.

"Necesitamos abrir el gobierno, y espero que todos los republicanos y demócratas se unan a mí para apoyar este proyecto de ley y enviarlo a mi escritorio sin demora", escribió el presidente en redes sociales.

"No puede haber cambios en este momento", insistió Trump. "Trabajaremos juntos de buena fe para abordar los problemas que se han planteado, pero no podemos tener otro cierre largo, inútil y destructivo".

El estancamiento apunta a una semana difícil por delante. Johnson se apoya en Trump para que le ayude a impulsar el paquete hacia su aprobación.

El presidente llegó a un acuerdo la semana pasada con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en el que el DHS sólo sería financiado temporalmente, hasta el 13 de febrero, mientras el Congreso debate cambios en las operaciones de control migratorio . La cámara alta aprobó el paquete en forma abrumadora con el resto de la financiación del gobierno antes de que venciera el plazo el sábado.

Los demócratas exigen cambios en el ICE

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dejó claro el lunes que su bancada no ve razón para ayudar a Johnson a impulsar el proyecto de ley en un paso procesal, algo que el partido mayoritario suele manejar por sí solo.

En un momento en que Johnson enfrenta una revuelta de sus propias filas republicanas, Jeffries está aprovechando la ventaja que ello le proporciona a los demócratas para exigir cambios en las operaciones migratorias.

"En raras ocasiones hemos intervenido para lidiar con la disfunción republicana", expresó Jeffries en el Capitolio.

Los demócratas están exigiendo restricciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que van más allá de los 20 millones de dólares para cámaras corporales que ya están en el proyecto de ley. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el lunes que los agentes en el terreno en Minneapolis, incluidos los de ICE, recibirán de inmediato cámaras corporales, y el programa se expandirá a nivel nacional a medida que haya fondos disponibles.

Pero los demócratas están presionando por más. Quieren exigir que los agentes federales de inmigración se desenmascaren —haciendo notar que pocas agencias policiales, si es que alguna, se enmascaran rutinariamente en Estados Unidos—, y quieren que los agentes actúen con base en órdenes judiciales, en lugar de administrativas, en sus operaciones.

Además quieren poner fin a las patrullas itinerantes, entre otros cambios.

Jeffries indicó que el gobierno necesita iniciar las negociaciones ahora, no en las próximas dos semanas, sobre los cambios en las operaciones migratorias.

Sin embargo, ciertos demócratas se están distanciando del líder, y presionan para que haya una aprobación más rápida del paquete de financiación con el fin de evitar alteraciones gubernamentales.

Los republicanos lanzan sus propias exigencias

Al mismo tiempo, los republicanos de la cámara baja, junto con algunos aliados en el Senado, están haciendo sus propias exigencias, mientras trabajan para apoyar la represión de Trump contra los inmigrantes en Estados Unidos.

La Bancada de la Libertad de la Cámara de Representantes ha insistido en una financiación más completa para el DHS, mientras que ciertos republicanos están presionando para incluir otras medidas, incluida la Ley SAVE, una prioridad de Trump con pocas probabilidades de éxito que requeriría que los estadounidenses presenten una prueba de ciudadanía antes de que sean elegibles para participar en elecciones y votar.

Johnson y los líderes republicanos dijeron que hablarían con los legisladores para ver qué se necesita para ganar apoyo.

"Obviamente, el presidente realmente quiere esto", dijo el líder de la mayoría, Steve Scalise, en el Capitolio.

"Siempre trabajamos hasta la última hora para conseguir los votos", señaló Scalise. "Nunca se empieza el proceso con todos los votos. Se trabaja arduamente".

Trabajadores quedarán sin paga si se prolonga el cierre parcial del gobierno

Mientras tanto, varias agencias federales están inmersas en el estancamiento de la financiación después de que el gobierno entrara en un cierre parcial el fin de semana.

Defensa, salud, transporte y vivienda están entre las que recibieron directrices de cierre por parte del gobierno, aunque muchas operaciones se consideran esenciales y los servicios no necesariamente se interrumpen. Los trabajadores podrían quedarse sin paga si el impasse se prolonga. Algunos podrían ser suspendidos temporalmente.

Los legisladores de ambos partidos están cada vez más preocupados de que el cierre altere el funcionamiento de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), de la que dependen para ayudar a los electores después de tormentas de nieve mortales y otros desastres.

Esta es la segunda vez en cuestión de meses que las operaciones del gobierno federal se ven interrumpidas, luego de que los legisladores utilizan el proceso de financiamiento anual como medida de presión para obtener cambios en políticas. El otoño pasado, los demócratas provocaron lo que se convirtió en el cierre federal más largo de la historia, de 43 días, mientras protestaban por la expiración de los beneficios fiscales para el seguro de salud.

Ese cierre terminó con una promesa de votar sobre propuestas para extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Pero debido a la oposición republicana, los demócratas no pudieron lograr su objetivo de mantener vigentes los subsidios. Las primas de los seguros se incrementaron en el nuevo año para millones de personas.

Trump intenta impedir que haya otro cierre prolongado

Trump ya está trabajando en un acuerdo sobre la inmigración para asegurar que el cierre no se prolongue.

Johnson indicó que él estaba en el Despacho Oval la semana pasada cuando Trump, junto con el zar fronterizo Tom Homan, habló con Schumer sobre los cambios a las medidas de control migratorio.

Las cámaras corporales para los agentes, que ya están previstas en el paquete, y el fin de las patrullas itinerantes son áreas donde podría alcanzarse un acuerdo, señaló Johnson.

Pero el presidente de la cámara baja trazó una línea con respecto a otras exigencias demócratas. Dijo que no cree que exigirles a los agentes de inmigración que se quiten las máscaras tendría apoyo de los republicanos porque podría derivar en problemas si sus imágenes personales e información privada son publicadas en línea por manifestantes.

"No creo que el presidente lo apruebe, y no debería", expresó Johnson el fin de semana en el programa "Fox News Sunday".

Y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, frenó la demanda de los demócratas de exigir que los agentes que efectúan registros porten órdenes judiciales, diciendo que probablemente forme parte de las negociaciones por delante.

"Va a ser muy difícil llegar a un acuerdo en dos semanas", señaló Thune en el Capitolio.

Sin embargo, los demócratas dijeron que las operaciones de inmigración están fuera de control y deben llegar a su fin en Minneapolis y otras ciudades.

Un número creciente de legisladores también está pidiendo que Noem sea despedida o sometida a un juicio político.

Los escritores de The Associated Press Kevin Freking, Matt Brown y Nathan Ellgren contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

