Trump hizo muchas amenazas de aranceles en 2025. Estas son algunas que no se materializaron

Algunas de las amenazas de Trump que no fueron realizadas dan cuenta de un enfoque más amplio por parte de un presidente con un historial de utilizar gravámenes exorbitantes para presionar a otros países a firmar nuevos acuerdos comerciales, imponerles medidas de represalia o incluso castigar a sus críticos políticos. Al mismo tiempo, llegaron a la vez que sí entró en vigor una lista creciente de aranceles —desde los nuevos impuestos punitivos de Trump sobre metales importados hasta los gravámenes de represalia contra los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, como China—, lo que sumió en la incertidumbre a los consumidores y las empresas de todo el mundo.

Esto es lo que Trump dijo al anunciar algunas de sus mayores amenazas y promesas arancelarias (aunque aún no realizadas) de este año, y cuál es la situación actual.

— Trump, en una publicación en redes sociales el 14 de enero: “Durante demasiado tiempo, hemos dependido de gravar a nuestro Gran Pueblo a través del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés)... Comenzaremos a cobrar a quienes lucran con nosotros a través del comercio, y ellos, POR FIN, comenzarán a pagar lo que les corresponde. El 20 de enero de 2025 será la fecha del nacimiento del Servicio Externo de Impuestos”.

— Trump en su discurso inaugural del 20 de enero: “Estamos estableciendo el Servicio Externo de Impuestos para recaudar todos los aranceles, derechos e ingresos. Serán cantidades masivas de dinero (las) que fluirán a nuestro Tesoro, provenientes de fuentes extranjeras”.

El Servicio Externo de Impuestos aún no ha sido establecido hasta finales de diciembre. Si bien los funcionarios del gobierno mantuvieron su insistencia en los planes para lanzar el Servicio Externo de Impuestos durante los primeros meses de Trump de regreso en el cargo, la entidad aún no existe.

Arancel del 200% al vino, la champaña y los licores europeos

En sus palabras:

— Trump, en una publicación en redes sociales el 13 de marzo: “La Unión Europea, una de las autoridades fiscales y arancelarias más hostiles y abusivas del mundo, que fue creada con el único propósito de aprovecharse de Estados Unidos, acaba de imponer un arancel del 50% al whisky. Si este arancel no es eliminado de inmediato, Estados Unidos impondrá en breve un arancel del 200% a todos los VINOS, CHAMPAÑAS Y PRODUCTOS ALCOHÓLICOS PROCEDENTES DE FRANCIA Y OTROS PAÍSES REPRESENTADOS POR LA UE”.

Qué sucedió:

El impuesto previsto por la Unión Europea (UE) al whisky estadounidense —que se dio a conocer como parte de una represalia más amplia en respuesta a los nuevos aranceles de Trump al acero y al aluminio—, fue pospuesto. El último retraso, según informes, se extenderá al menos hasta febrero.

La amenaza de Trump de imponer un arancel del 200% al alcohol europeo nunca se materializó. Pero las bebidas espirituosas no se incluyeron en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, alcanzado durante el verano, que fijó un tipo del 15% para la mayoría de las importaciones europeas.

Arancel del 100% para películas filmadas en el extranjero

En sus palabras:

— Trump, en una publicación en redes sociales el 4 de mayo: “La industria cinematográfica en Estados Unidos está MURIENDO rápidamente... Autorizo ​​al Departamento de Comercio y al representante comercial de Estados Unidos a iniciar de inmediato el proceso de instaurar un arancel del 100% para absolutamente todas las películas que ingresen a nuestro país y sean producidas en tierras extranjeras”.

— Trump, en una publicación en redes sociales el 29 de septiembre: “Nuestro negocio cinematográfico le ha sido robado a Estados Unidos de América por otros países, como ‘robar un dulce a un bebé’... Impondré un arancel del 100% para absolutamente todas las películas que se realicen fuera de Estados Unidos”.

Qué sucedió:

A pesar de las reiteradas amenazas de Trump, Estados Unidos aún no impone un arancel del 100% a las películas rodadas en el extranjero. Tras su promesa inicial en mayo de iniciar el proceso, la Casa Blanca declaró que no se había tomado una decisión definitiva. Tampoco está claro cómo gravaría Estados Unidos una película filmada en el extranjero.

Aranceles a medicamentos

En sus palabras:

— Trump, en una reunión de gabinete el 8 de julio: “Muy pronto anunciaremos algo sobre los productos farmacéuticos. Les daremos a las personas aproximadamente un año, un año y medio, para que vengan. Y después de eso, se les aplicarán aranceles... Se les aplicarán aranceles a una tasa muy, muy alta, de aproximadamente el 200%”.

— Trump, en una publicación en redes sociales el 25 de septiembre: “A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos”.

Qué sucedió:

El presidente no firmó una orden ejecutiva que impusiera un arancel del 100% a los productos farmacéuticos el 1 de octubre, y, hasta hoy, no se ha implementado ningún impuesto. No obstante, Trump sugirió previamente que podrían implementarse fuertes impuestos a los medicamentos farmacéuticos más adelante, y dijo a la cadena de negocios y finanzas CNBC en agosto que inicialmente impondrá un “arancel pequeño” con el potencial de aumentar la tasa hasta el 250%. Por su parte, los acuerdos comerciales con países específicos establecen sus propias tasas o exenciones —el Reino Unido, por ejemplo, aseguró una exención arancelaria para todos los medicamentos británicos exportados a Estados Unidos durante tres años. El gobierno también anunció acuerdos con empresas específicas que prometieron precios más bajos para sus medicamentos.

Arancel del 100% a los chips de computadora

En sus palabras:

— Trump, el 6 de agosto: “Impondremos un arancel de aproximadamente el 100% a los chips y semiconductores... Pero si los fabricas en Estados Unidos, no hay ningún cargo”.

Qué sucedió:

Aún no entra en vigor un arancel generalizado del 100% a los chips de computadora. Cuando anunció sus planes para imponer el impuesto en agosto, Trump no especificó el momento en que eso ocurrirá. Y otros detalles han sido escasos.

Dividendo arancelario de 2.000 dólares

En sus palabras:

— Trump, en una publicación en redes sociales el 9 de noviembre: “¡Quienes están en contra de los aranceles son unos TONTOS!... Se pagará un dividendo de al menos 2.000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas de altos ingresos!) a todos”.

Qué sucedió:

Los detalles sobre cómo, cuándo y si un dividendo arancelario llegará a los bolsillos de los estadounidenses aún son escasos. Los expertos en presupuesto han dicho que las cuentas no cuadran. Y Scott Bessent, secretario del Tesoro, sugirió que podría no significar cheques provenientes del gobierno. En cambio, Bessent declaró a la cadena ABC en noviembre que el reembolso podría consistir en recortes de impuestos. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, además declaró a la cadena CBS News que la decisión depende del Congreso.

