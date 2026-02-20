Trump ha llenado su gobierno de personas que respaldaron sus falsas afirmaciones de 2020

Compartir en:









ARCHIVO - La secretaria de Justicia Pam Bondi escucha su testimonio ante una audiencia de supervisión de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, en el Capitolio, Washington, el 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Tom Brenner, archivo) AP

Esos conspiracionistas electorales que ahora ostentan poder oficial van desde la secretaria de Justicia hasta abogados que presentan demandas para el Departamento de Justicia. Kurt Olsen, un abogado que en 2020 presionó sin éxito al Departamento de Justicia para que respaldara las falsas afirmaciones del presidente, ahora está al frente de una amplia investigación sobre esas elecciones.

La medida más drástica derivada de ese mandato fue la incautación, a finales de enero, de boletas y registros electorales de 2020 del condado Fulton, en Georgia, un bastión demócrata que incluye Atlanta. El condado ha sido durante mucho tiempo un objetivo de teóricos de la conspiración electoral alineados con Trump, y la declaración jurada para la orden de registro muestra que la medida se basó en afirmaciones de 2020 que, en muchos casos, ya habían sido investigadas a fondo.

Funcionarios electorales de todo el país, en especial los de estados controlados políticamente por demócratas, se preparan para más turbulencias durante las elecciones de este año, cuando está en juego el control del Congreso.

“El movimiento de negación electoral ahora está incrustado en todo nuestro gobierno federal, lo que lo hace más poderoso que nunca", afirmó Joanna Lydgate, directora ejecutiva de States United Democracy Center, que rastrea a quienes promueven teorías conspirativas sobre las elecciones. "Trump y sus aliados están tratando de usar todos los poderes del gobierno federal para socavar las elecciones, con la mirada puesta en las próximas elecciones intermedias”.

Trump ha remodelado el gobierno federal como un instrumento de su propia voluntad personal, y su secretaria de Justicia, Pam Bondi —quien ayudó a intentar revertir la derrota de Trump en 2020— ha declarado que todos los que trabajan en el Departamento de Justicia deben cumplir las exigencias del presidente. Incluso con todos los problemas que enfrenta en su segundo mandato, desde preocupaciones persistentes sobre la economía hasta su campaña contra la inmigración, Trump sigue impulsando la falsa afirmación de que ganó las elecciones presidenciales de 2020.

Algunas de las personas que integran su gobierno son, como Bondi, partidarios de larga data que siguieron ayudando a Trump incluso cuando él intentaba revertir el resultado de la elección. Algunas desempeñaron papeles menores al respaldar las falsas afirmaciones sobre las elecciones presidenciales de 2020. Otras han promovido teorías conspirativas, a menudo fantasiosas o desacreditadas, que han ayudado a convencer a millones de republicanos de que a Trump le robaron las elecciones de 2020.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP