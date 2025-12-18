americateve

Trump firma orden ejecutiva para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que reclasificará la marihuana como una droga menos peligrosa y abrirá nuevas vías para la investigación médica, un cambio importante en la política federal de drogas que se acerca más a lo que muchos estados han hecho.

ARCHIVO - Una planta de marihuana medicinal crece en CRC el 23 de julio de 2024, en el condado de Pike, Alabama (Foto AP/Kim Chandler, Archivo)
ARCHIVO - Una planta de marihuana medicinal crece en CRC el 23 de julio de 2024, en el condado de Pike, Alabama (Foto AP/Kim Chandler, Archivo)

El cambio sacaría la marihuana de su clasificación actual como una droga de la Lista I, junto con la heroína y el LSD. En su lugar, el cannabis sería una sustancia de la Lista III, como la ketamina y algunos esteroides anabólicos.

La reclasificación por parte de la agencia antidrogas DEA no la despenaliza para su uso recreativo a nivel nacional, pero podría cambiar cómo se regula y reducir una pesada carga fiscal sobre el sector.

De manera similar, durante la administración del entonces presidente Joe Biden, el Departamento de Justicia propuso reclasificar la marihuana como una sustancia de la Lista III. A diferencia de Biden, Trump no tuvo un apoyo abierto de todo su partido para el cambio. Algunos republicanos se han manifestado en contra de cualquier cambio y han instado a Trump a mantener los estándares actuales.

Tal cambio típicamente requiere un proceso arduo, que incluye un período de comentarios públicos que ha atraído decenas de miles de reacciones de todo Estados Unidos. La DEA aún estaba en el proceso de revisión cuando Trump asumió el cargo en enero. Se espera que la orden de Trump acelere el proceso, aunque no estaba claro de inmediato cuánto podría tardar.

Muchos estados han legalizado el uso recreativo de la marihuana para adultos o lo permiten con fines médicos. Pero las leyes federales han permanecido más estrictas, potencialmente dejando a las personas sujetas a enjuiciamiento federal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

