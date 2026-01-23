Trump enfurece a los británicos tras minimizar la participación de la OTAN en Afganistán

ARCHIVO – Los féretros de siete soldados británicos muertos en Afganistán son trasladados por la ciudad de Wootton Bassett, Inglaterra, tras su repatriación a Reino Unido, el martes 29 de junio de 2010. (AP Foto/Lefteris Pitarakis, Archivo) AP

En una entrevista realizada el jueves con Fox News en Davos, Suiza, el republicano dijo que no estaba seguro de que la OTAN estuviera allí para apoyar a Estados Unidos cuando se le solicitara.

“Siempre he dicho, ¿estarán allí si alguna vez los necesitamos?, y esa es realmente la prueba definitiva y no estoy seguro de eso”, dijo Trump. “Nunca los hemos necesitado, realmente nunca les hemos pedido nada. Ya sabes, dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán, o esto o aquello, y lo hicieron, se quedaron un poco atrás, un poco fuera de las líneas del frente”.

En octubre de 2001, casi un mes después de los ataques del 11 de septiembre, una coalición encabezada por Estados Unidos puso en marcha una invasión de Afganistán para destruir a Al Qaeda, que había utilizado el país como su base, y a los anfitriones talibanes del grupo. Junto a Estados Unidos estaban tropas de docenas de países, incluidos de la OTAN, cuyo mandato de defensa mutua se activó por primera vez tras los ataques en Nueva York y Washington.

En Reino Unido, la reacción a los comentarios de Trump fue severa y se instó al primer ministro Keir Starmer a solicitar una disculpa al mandatario estadounidense.

Después del 11 de septiembre, el entonces primer ministro Tony Blair dijo que el Reino Unido “estaría hombro con hombro” con Estados Unidos en respuesta a los ataques de Al Qaeda. Las tropas británicas desempeñaron un papel clave en muchas operaciones durante la guerra hasta su retirada en 2014, particularmente en la provincia de Helmand, en el sur del país. Las tropas estadounidenses permanecieron en Afganistán hasta su caótica retirada en 2021, cuando los talibanes volvieron al poder.

Más de 150.000 soldados británicos sirvieron en Afganistán en los años posteriores a la invasión liderada por Estados Unidos en 2001, el contingente más grande después del estadounidense.

El secretario de Defensa británico, John Healey, dijo que el Reino Unido y los aliados de la OTAN “respondieron al llamado de Estados Unidos” en ese momento y que más de 450 efectivos británicos perdieron la vida en Afganistán.

“Esas tropas británicas deben ser recordadas por lo que fueron: héroes que dieron sus vidas al servicio de nuestra nación”, afirmó.

Ben Obese-Jecty, un legislador que sirvió en Afganistán como capitán en el Regimiento Real de Yorkshire, dijo que era “triste ver cómo el sacrificio de nuestra nación, y el de nuestros socios de la OTAN, es considerado tan a la ligera por el presidente de Estados Unidos”.

Trump y Vietnam

“Es tremendamente irónico que alguien que supuestamente eludió el servicio militar en la Guerra de Vietnam haga una declaración tan vergonzosa”, dijo Stephen Stewart, autor de “The Accidental Soldier” (“El Soldado Accidental”), un relato del tiempo que pasó como reportero con las tropas británicas en Afganistán.

Trump recibió una exención que le permitió no servir en Vietnam debido a espolones óseos, pero no ha podido recordar en qué pie, lo que ha hecho que se le acuse de evadir el servicio militar.

Los repetidos desaires de Trump a la OTAN

No es la primera vez que Trump minimiza el compromiso de los países de la OTAN en los últimos días. Esta fue una de sus principales líneas de ataque mientras intensificaba sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, un territorio semiautónomo perteneciente a Dinamarca.

El argumento de que los países de la OTAN no estarán allí cuando se les solicite contrasta marcadamente con la realidad.

La única vez que se ha utilizado el Artículo 5 del tratado fundacional de la OTAN fue en respuesta a los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Dicho artículo es la cláusula clave de defensa mutua, que obliga a todos los países miembros a acudir en ayuda de otro miembro cuya soberanía o integridad territorial pueda estar bajo amenaza.

“Cuando Estados Unidos nos necesitó después del 11 de septiembre, estuvimos allí”, dijo el excomandante de pelotón danés Martin Tamm Andersen.

Dinamarca fue un aliado inquebrantable de Estados Unidos en Afganistán, donde murieron 44 soldados daneses, el índice de mortalidad per cápita más alto entre las fuerzas de la coalición. Ocho más murieron en Irak.

La más reciente controversia en torno a Trump se produce al final de una semana en la que ha enfrentado críticas y resistencia por sus amenazas a Groenlandia.

Trump también amenazó con imponer aranceles a las naciones europeas que se oponen a sus ambiciones de anexar Groenlandia, lo que planteó dudas sobre el futuro de la OTAN. Y aunque dio marcha atrás después de una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que dijo que formaron el “marco” para un acuerdo sobre la seguridad ártica, las relaciones transatlánticas han sufrido un duro golpe.

No es probable que sus comentarios recientes mejoren las relaciones.

Diane Dernie, cuyo hijo, Ben Parkinson, sufrió lesiones horribles cuando un Land Rover del Ejército Británico pisó una mina en Afganistán en 2006, dijo que los comentarios de Trump fueron “el mayor insulto” y pidió al primer ministro británico Keir Starmer que se enfrente a Trump debido a ellos.

“Enfréntelo”, dijo. “Haga una declaración por aquellos que lucharon por este país y por nuestra bandera, porque es simplemente increíble”.

El periodista de The Associated Press Anders Kongshaug, contribuyó a este informe desde Copenhague, Dinamarca.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP