Trump enfrenta queja legal por eliminar la cobertura de atención de afirmación de género

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una nueva queja legal de un grupo de empleados gubernamentales afectados por una nueva política que entra en vigor el jueves y que elimina la cobertura para la atención de afirmación de género de los programas federales de seguro de salud.

La queja, presentada el jueves por la Campaña de Derechos Humanos en nombre de los empleados, responde a un anuncio hecho en agosto por la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés), según el cual ya no cubriría la “modificación química y quirúrgica de los rasgos sexuales de un individuo a través de intervenciones médicas” en los programas de seguro de salud para empleados federales y trabajadores del Servicio Postal de Estados Unidos.

En la queja se argumenta que negar la cobertura de la atención de afirmación de género es discriminación basada en el sexo y solicita a la oficina de personal que rescinda la política.

“Esta política no tiene que ver con costos o atención, sino con expulsar a las personas transgénero y a las personas con cónyuges, hijos y dependientes transgénero de la fuerza laboral federal”, señaló Kelley Robinson, presidenta de la Fundación de la Campaña de Derechos Humanos, en un comunicado donde anunció la medida.

En la queja, presentada ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, se incluyen testimonios de cuatro trabajadores federales actuales del Departamento de Estado, Salud y Servicios Humanos y el Servicio Postal que se verían directamente afectados por la eliminación de la cobertura.

Por ejemplo, el empleado del Servicio Postal tiene una hija cuyos médicos recomendaron la aplicación de bloqueadores de la pubertad y una posible terapia de reemplazo hormonal para su disforia de género diagnosticada, lo cual no estaría cubierto según la nueva política de la OPM, según la queja.

En ella se señala que los trabajadores presentan la reclamación en nombre de ellos mismos y de una “clase de empleados federales en situación similar”.

El gobierno de Trump ha tomado otras medidas para restringir la atención a los estadounidenses transgénero, particularmente a menores. En diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos publicó propuestas que bloquearían la atención de afirmación de género para menores, entre ellas, una política que prohibiría que los fondos de Medicare y Medicaid se destinen a hospitales que brinden dicha atención a niños.

Altos funcionarios de Trump, como el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., califican la atención de afirmación de género como “mala práctica” para menores. Pero tales restricciones van en contra de las recomendaciones de importantes grupos médicos como la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

