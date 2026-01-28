Trump enfrenta creciente repudio social por medidas contra la inmigración

Manifestantes sostienen pancartas durante una protesta contra las redadas migratorias, el miércoles 28 de enero de 2026 en Minneapolis. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Bruce Springsteen lanzó una nueva canción el miércoles que criticaba a los "matones federales de Trump". El director general de OpenAI, Sam Altman, dijo a los empleados que "lo que está sucediendo con el ICE está yendo demasiado lejos". Y la ícono del estilo de vida Martha Stewart lamentó que "podemos ser atacados e incluso asesinados".

"Las cosas deben y tienen que cambiar rápida y pacíficamente", escribió Stewart a sus 2,9 millones de seguidores en Instagram esta semana.

A poco más de un año de que comenzó su segundo mandato, Trump enfrenta una revuelta social que amenaza con socavar su prioridad nacional emblemática, la mayoría del Partido Republicano en el Congreso y su propia fortaleza política de cara a las elecciones de mitad de periodo.

Trump, una exestrella de reality shows que a menudo está en sintonía con los cambios en la opinión pública, intentó cambiar la conversación esta semana al enviar al "zar fronterizo" Tom Homan a Minnesota para reemplazar a Greg Bovino, un comandante de la Patrulla Fronteriza que ha sido un pararrayos.

Pero no está claro si eso cambiará algo sobre el terreno.

Miles de agentes federales permanecen en Minnesota, donde dos ciudadanos estadounidenses han muerto tras ser baleados por tales agentes, y donde las comunidades se han sentido asediadas por la operación policial de Trump. Mientras tanto, las redadas migratorias se han expandido a Maine.

La Casa Blanca está "asustada"

El estratega republicano Doug Heye dijo que es demasiado pronto para saber si el intento de Trump de controlar las consecuencias funcionará. Ha estado en comunicación con líderes republicanos en todo Washington en los últimos días que están preocupados de que la situación pueda poner en peligro el control del Congreso en las elecciones de mitad de período de este año.

"Está muy claro que la administración está asustada", comentó Heye.

Y aunque algunos en el partido pueden estar preocupados, la base MAGA de Trump sigue apoyándolo a él y las operaciones migratorias que prometió repetidamente durante la campaña electoral. Están presionando al presidente para que no retroceda.

"Es hora de que el presidente Trump intensifique aún más las deportaciones masivas", dijo a The Associated Press Laura Loomer, una leal a Trump. "Y si Minnesota es un barómetro, es hora de que el enfoque sea deportar a tantos musulmanes como sea posible".

Ese consejo choca con una creciente facción de voces prominentes en toda la sociedad estadounidense.

¿Quién está hablando?

Joe Rogan, un destacado conductor de pódcast que apoyó a Trump durante su campaña, afirmó que simpatiza con las preocupaciones sobre las tácticas de los agentes de inmigración.

"¿Realmente vamos a ser la Gestapo?", preguntó Rogan. "'¿Dónde están tus papeles?' ¿Es eso a lo que hemos llegado?".

Durante el fin de semana, más de 60 ejecutivos corporativos, incluidos los líderes de Target, Best Buy y UnitedHealth, firmaron una carta pública en la que piden una desescalada tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de Asuntos de Veteranos de 37 años que fue baleado por agentes federales.

Ese clamor se intensificó a medida que avanzaba la semana.

El director general de Apple, Tim Cook, emitió el martes un memorando a los empleados en el que afirmó que estaba "desconsolado por los eventos en Minneapolis".

"Creo que Estados Unidos es más fuerte cuando estamos a la altura de nuestros ideales más elevados, cuando tratamos a todos con dignidad y respeto sin importar quiénes son o de dónde vienen, y cuando abrazamos nuestra humanidad compartida", escribió Cook en el memorando, que fue reportado por Bloomberg News en primera instancia.

El multimillonario de la industria tecnológica e inversionista Vinod Khosla condenó a los "bravucones del ICE que corren desenfrenados empoderados por una administración sin conciencia".

Jason Calacanis, un destacado podcaster de tecnología, advirtió el miércoles sobre las terribles consecuencias para Trump si no realiza cambios radicales entre las personas que dirigen las redadas migratorias.

"El presidente Trump necesita reemplazarlos a todos y revertir su caída en las encuestas, o toda la agenda Trump 2.0 se acabó", escribió Calacanis a sus seguidores en X. "Estados Unidos necesita dejar atrás este capítulo oscuro y repugnante, y cerrar filas con una política de inmigración más clara".

Actores y músicos alzan la voz

Más indignación provino de la industria del entretenimiento, que a menudo se considera un bastión liberal.

Springsteen lanzó su nueva canción, "The Streets of Minneapolis", el miércoles. El famoso músico hizo referencia directamente a la muerte de Pretti.

"Los matones federales de Trump golpearon su rostro y su pecho. Luego escuchamos los disparos. Y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto", canta Springsteen.

Otros actores y artistas que se pronunciaron en los últimos días son Natalie Portman, Elijah Wood, Olivia Rodrigo y Billie Eilish. El actor Mark Ruffalo describió la muerte de Pretti como "asesinato a sangre fría".

El mundo del deporte también ha comenzado a involucrarse.

El entrenador de los Timberwolves de Minnesota, Chris Finch, calificó los tiroteos como "inconcebibles", y expresó su apoyo a los manifestantes. También lo hizo la superestrella de la NBA Steph Curry.

"Hay muchos cambios que deben suceder", dijo Curry, quien juega para los Warriors de Golden State, a los periodistas esta semana. Comentó que ha estado siguiendo la cobertura de noticias del último tiroteo en Minnesota.

Guerschon Yabusele, de los Knicks de Nueva York, fue más allá el día después del tiroteo de Pretti.

"No puedo permanecer en silencio. Lo que está sucediendo es incomprensible", escribió en X. "Estamos hablando de asesinatos aquí, estos son asuntos serios. La situación debe cambiar, el gobierno debe dejar de operar de esta manera. Estoy con Minnesota".

Trump podría estar recibiendo el mensaje

Trump parece estar suavizando su tono sobre la inmigración, al menos según sus estándares.

"Vamos a desescalar un poco", dijo durante una entrevista el martes en Fox News. También criticó a Bovino, a quien movió de su cargo.

"Bovino es muy bueno, pero es un tipo bastante extremo", manifestó. "En algunos casos, eso es bueno. Tal vez no fue bueno aquí".

Pero Trump rechazó la caracterización de que reduciría sus operaciones en Minnesota. Y en una publicación en redes sociales, advirtió al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que estaba "jugando con fuego" al negarse a hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

Incluso antes de la muerte de Pretti el sábado, la opinión pública comenzaba a volverse en contra de Trump en materia de inmigración, que fue uno de sus temas más fuertes al comienzo de su segundo mandato.

Solo el 38% de los adultos en Estados Unidos aprueban cómo Trump está manejando la inmigración, comparado con 49% en marzo. Eso según una encuesta de AP-NORC realizada del 8 al 11 de enero, poco después de que el primer ciudadano estadounidense fuera asesinado a tiros por agentes migratorios en Minnesota.

También hay alguna indicación de que la aprobación de Trump en inmigración podría estar disminuyendo entre los republicanos. La aprobación del presidente entre los autodenominados republicanos cayó del 88% en marzo al 76% en la encuesta de AP-NORC de enero.

Una encuesta separada de Fox News, que se realizó de viernes a lunes, encontró que el 59% de los votantes describieron al ICE como "demasiado agresivo", un aumento de 10 puntos desde julio pasado.

