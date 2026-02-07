americateve

Trump elogia acuerdo Nexstar-Tegna que antes había criticado

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump respaldó el sábado la compra por parte de Nexstar Media Group de su rival de transmisión Tegna 6.200 millones de dólares, a pesar de que antes se había opuesto.

Perry Sook, CEO de Nexstar Broadcasting Group Chairman, en un evento en Nueva York el 29 de octubre del 2014. (Evan Agostini/Invision/AP)
"Necesitamos más competencia contra EL ENEMIGO, las cadenas nacionales de noticias falsas", escribió Trump en las redes sociales. "Permitir que se realicen buenos acuerdos como Nexstar - Tegna ayudará a eliminar las noticias falsas porque habrá más competencia. ... CONCRETEN ESE ACUERDO".

La adquisición, que Nexstar anunció en agosto y requiere aprobación regulatoria, uniría a dos compañías con importantes participaciones en medios de transmisión locales. Nexstar supervisa más de 200 estaciones propias y asociadas en 116 mercados a nivel nacional y también gestiona redes como The CW y NewsNation. Mientras tanto, Tegna posee 64 estaciones de noticias en 51 mercados.

En noviembre, Trump había criticado la compra. "Si esto permite que las cadenas de la izquierda radical 'se amplíen', no estaré contento", escribió entonces.

En realidad esas compañías operan independientemente de las grandes cadenas de transmisión como ABC y NBC. En septiembre, Nexstar, junto con el grupo de transmisión de tendencia conservadora Sinclair Broadcast Group, suspendió el programa de Jimmy Kimmel del canal ABC durante aproximadamente una semana después de los comentarios de Kimmel sobre el asesinato del activista derechista Charlie Kirk.

El acuerdo se ha producido mientras la Comisión Federal de Comunicaciones busca reformar las reglas que limitan la propiedad de estaciones de televisión locales. Algunas decisiones judiciales también han anulado regulaciones que limitaban el número de principales estaciones de televisión en un solo mercado que una empresa podría poseer.

Nexstar ha intentado presentar el acuerdo como coherente con las medidas desreguladoras de la administración Trump.

"Las iniciativas que está llevando a cabo la administración Trump ofrecen a los radiodifusores locales la oportunidad de expandir su alcance, nivelar el campo de juego y competir de manera más efectiva con las grandes empresas tecnológicas y los grandes medios de comunicación que tienen un alcance ilimitado y vastos recursos financieros", dijo el CEO de Nexstar, Perry Sook, al anunciar el acuerdo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

