Trump dice que los pilotos están bien tras choque de helicóptero de EEUU cerca de Ormuz

Las causas del accidente seguían sin estar claras el martes por la mañana en Oriente Medio, que aún se recuperaba del intercambio de fuego entre Irán e Israel en la víspera, en el mayor golpe, por el momento, al frágil alto el fuego en la guerra con Irán. Los medios estatales iraníes, basándose en reportes extranjeros, reconocieron el accidente sin ofrecer más detalles.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía mundial, ha incrementado el precio de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos. Las autoridades no han logrado convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo que ponga fin de manera permanente al conflicto.

Trump, hablando con periodistas en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York después de asistir a las Finales de la NBA la noche del lunes, reconoció el accidente.

“Los pilotos están bien. Sí", afirmó el presidente. "Nadie resultó herido. Vamos a emitir un reporte mañana. Pero los pilotos están bien”.

The New York Times fue el primero en informar de que un helicóptero de ataque Apache del ejército estadounidense cayó cerca del estrecho en circunstancias poco claras. El Comando Central del ejército y el Departamento de Defensa no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Los helicópteros Apache han sido un recurso clave para las fuerzas estadounidenses en su aplicación del bloqueo a los envíos de crudo y los petroleros iraníes, con el que se busca presionar a Teherán para que alcance un acuerdo. Los helicópteros también han sido utilizados por Emiratos Árabes Unidos para derribar drones iraníes durante la guerra con Irán.

Trump insiste en que el acuerdo con Irán está cerca

Trump también manifestó un renovado optimismo sobre las negociaciones con Irán.

Hay “una buena posibilidad” de firmar un acuerdo en “dos o tres días”, manifestó, sin ofrecer detalles sobre por qué habría motivos para ese nuevo optimismo.

“Estamos muy cerca de tener un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso", apuntó Trump. "Si vamos y bombardeamos —algo que podríamos hacer muy fácilmente si queremos, y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando—, no les quedará absolutamente nada. Pero no tendrán el estrecho abierto durante meses”.

“Si llevamos a cabo el bombardeo, ya saben, mucha gente va a morir. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no”, agregó.

Los mediadores, encabezados principalmente por Pakistán, han intentado durante semanas cerrar un acuerdo. Pero tanto Irán como Estados Unidos han adoptado posturas férreas.

Washington quiere que Teherán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, que se cree que sigue sepultada en el país tras los ataques aéreos estadounidenses en la guerra de 12 días en 2025. Pero la República Islámica se niega y exige el alivio de las sanciones. También quiere que se liberen activos congelados incluso antes de que exista un acuerdo definitivo, algo que Trump rechazó.

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Los periodistas de The Associated Press Michelle L. Price en Nueva York y Will Weissert en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP