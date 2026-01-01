americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump defiende sus políticas de energía y salud en entrevista y revela detalles de su examen medico

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump defendió sus políticas de energía y salud en una entrevista con The Wall Street Journal y reveló que se sometió a una tomografía computarizada, no a una resonancia magnética, durante un examen realizado en octubre, sobre el cual él y la Casa Blanca omitieron revelar detalles en su momento.

El presidente estadounidense Donald Trump habla en una conferencia de prensa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente estadounidense Donald Trump habla en una conferencia de prensa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon) AP

En la entrevista, Trump expresó que lamentaba haberse sometido a estudios de imagenología avanzada de su corazón y abdomen durante una visita en octubre al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed porque generó preguntas públicas sobre su salud. Según un memorando emitido por su médico, la Casa Blanca publicó en diciembre que el mandatario se había realizado estudios de “imagenología avanzada” como un examen preventivo para hombres de su edad.

Inicialmente, Trump lo describió como una resonancia magnética, pero dijo que no sabía qué parte de su cuerpo había sido escaneada. Una tomografía computarizada es una forma más rápida de imagen diagnóstica que una resonancia magnética, pero ofrece menos detalles sobre las diferencias en los tejidos.

El médico del presidente, el capitán de la Marina Sean Barbabella, dijo en un comunicado emitido el jueves por la Casa Blanca que Trump se sometió al examen en octubre porque planeaba estar en Walter Reed para reunirse con personas que trabajan allí. El mandatario ya se había sometido a un examen físico anual en abril.

“El presidente Trump acordó reunirse con el personal y los soldados en el Hospital Médico Walter Reed en octubre. Para aprovechar al máximo el tiempo del presidente en el hospital, recomendamos que se sometiera a otra evaluación física de rutina para asegurar una salud óptima continua”, manifestó Barbabella.

El médico pidió al presidente que se sometiera a una tomografía computarizada o una resonancia magnética “para descartar definitivamente cualquier problema cardiovascular” y los resultados fueron “perfectamente normales y no revelaron absolutamente ninguna anomalía”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el jueves en un comunicado que los médicos del presidente y la Casa Blanca “siempre han sostenido que el presidente se sometió a un proceso de imagenología avanzada”, pero dijo que “el propio presidente ha revelado detalles adicionales sobre las imágenes” porque “no tiene nada que ocultar”.

“En retrospectiva, es una pena que lo haya hecho porque les dio algo de munición”, dijo Trump en la entrevista con The Wall Street Journal publicada el jueves. “Habría sido mucho mejor si no lo hubieran hecho, porque el hecho de que lo hice decía: ‘Oh, caramba, ¿hay algo mal?’ Bueno, no hay nada mal”.

El mandatario, de 79 años, se convirtió en la persona de mayor edad en prestar juramento como presidente el año pasado y ha sido sensible a las preguntas sobre su salud, particularmente porque ha cuestionado repetidamente la aptitud de su predecesor Joe Biden para el cargo.

Biden, quien cumplió 82 años en el último año de su presidencia, fue acosado al final de su mandato y durante su fallido intento de buscar la reelección por el escrutinio de su edad y su agudeza mental.

Pero este año también han surgido preguntas sobre la salud de Trump, ya que se le ha visto con moretones en la parte posterior de su mano derecha que han sido visibles a pesar de que se les ha colocado una capa de maquillaje encima, junto con una notable hinchazón en sus tobillos.

Este verano, la Casa Blanca dijo que al presidente se le había diagnosticado insuficiencia venosa crónica, un padecimiento común entre los adultos mayores que ocurre cuando las venas de las piernas no pueden llevar adecuadamente la sangre de regreso al corazón y se acumula en la parte inferior de las extremidades.

En la entrevista, Trump dijo que intentó usar calcetines de compresión por un tiempo para abordar la hinchazón, pero dejó de hacerlo porque no le gustaban.

Los moretones en la mano del presidente, según Leavitt, son por “frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina”, que Trump toma regularmente para reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

Dijo que toma más aspirina de la que sus médicos recomiendan, pero afirmó que se ha resistido a tomar menos porque la ha consumido durante 25 años y dijo que es “un poco supersticioso”. Trump toma 325 miligramos de aspirina diariamente, según Barbabella.

“Dicen que la aspirina es buena para adelgazar la sangre, y no quiero sangre espesa fluyendo por mi corazón”, dijo Trump. “Quiero sangre agradable y delgada fluyendo por mi corazón. ¿Tiene sentido?”

En la entrevista, el presidente negó haberse quedado dormido durante las reuniones en la Casa Blanca cuando las cámaras lo han captado con los ojos cerrados, insistiendo en cambio que estaba descansando los ojos o parpadeando.

“Simplemente cierro los ojos. Es muy relajante para mí”, señaló. “A veces me toman una foto parpadeando, parpadeando, y me atrapan en el parpadeo”.

Afirmó que nunca ha dormido mucho por la noche, un hábito que también describió durante su primer mandato, y dijo que comienza su día temprano en la residencia de la Casa Blanca antes de pasar a la Oficina Oval alrededor de las 10 de la mañana y trabajar hasta las 7 u 8 de la noche

El presidente desestimó las preguntas sobre su audición, diciendo que solo tiene dificultades para escuchar “cuando hay mucha gente hablando”, y afirmó que tiene mucha energía, lo cual atribuyó a sus genes.

“Los genes son muy importantes”, afirmó. “Y tengo muy buenos genes”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter